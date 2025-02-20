Шарль Лёклер выпустил две новые композиции, посвященные его победам в «Формуле-1»

Увлечение Лёклера музыкой началось в 2020 году, когда он впервые сел за пианино во время вынужденной самоизоляции. © Скриншот YouTube – Шарль Лёклер «24 часа в Монако» («Один день из жизни»)

С тех пор его талант к созданию мелодий только расцвел, а новая музыка обещает стать хитом на стриминговых платформах.

Шарль Леклерк продолжает удивлять своих поклонников не только на гоночной трассе, но и в мире музыки. Известный пилот «Формулы-1» представил две новые фортепианные композиции, которые вдохновлены его яркими победами в сезоне 2024 года.

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Новые композиции Лёклера тесно связаны с его яркими победами на трассах. «MC24» посвящена его триумфу на Гран-При Монако — событию, которое стало особенным не только для самого Шарля, но и для всего Монако. Вторая мелодия, «SIN24», навеяна победой в Сингапуре, которая запомнилась всем болельщикам как один из самых ярких моментов сезона.

В начале 2024 года Шарль выпустил мини-альбом «Dreamers» в сотрудничестве с французским пианистом Софианом Памаром. В альбом вошли композиции Focus, Heartbeat, Limitless и The Dream Continues.

Теперь в музыкальной коллекции монегасского пилота девять композиций, доступных на всех ведущих стриминговых платформах, таких как Spotify и Apple Music.

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