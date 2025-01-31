Формула-1: фотографии нового шлема Шарля Леклера, отдающего дань уважения его близким

Монакский пилот Шарль Леклер представил свой новый шлем на сезон 2025 года, отмеченный его седьмым годом выступлений за Scuderia Ferrari. Наряду с этим объявлением – публикация первых фотографий с его новым товарищем по команде Льюисом Хэмилтоном привлекла всеобщее внимание, представив поклонникам первое изображение двух звезд в цветах Ferrari.

Шарль Леклер решил сохранить минималистский стиль, которому он был привержен в последние несколько лет, добавив при этом больше белого цвета к своему шлему. Нижняя часть шлема – более лёгкая, а сзади и по бокам гордо выгравированы его инициалы «CL» и номер его болида – 16-й. Этот дизайн вдохновлен его шлемом, который он носил во время Гран-при Монако в 2022 году.

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Дизайн остаётся верным его стилю с ноткой новизны для грядущего сезона. Монакский пилот пишет в своих сетях: «Новый шлем 2025 года, детка, я уверен, что он будет стремительным».

Дань уважения ушедшим

Как обычно, Шарль Леклер уделяет особое внимание близким ему людям, которых он потерял во время своего восхождения в Формуле-1. По бокам шлема начертаны имена его отца и друга Жюля Бьянки, трагически погибшего в подростковом возрасте: «Папа» и «Жюль» – слова полные смысла для монакского пилота.

Первые фото дуэта Леклер-Хэмилтон: образ, верный традициям Ferrari

На этой неделе Ferrari выступила с громким заявлением. Первые общие фотографии Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона в цветах итальянской скудерии произвели фурор в соцсетях, а болельщики явно обрадовались, ознакомившись с новым дуэтом, который начнет сезон 2025 года 16 марта.

Скудерия осталась верной своему стилю, но сочетание двух гонщиков остается верным идентичности команды с преобладанием традиционного красного цвета. Скромная белая кайма стекает по рукам и пересекает торс – простой, но элегантный штрих. В 2024 году такая же кайма дополнялась золотой окантовкой на костюмах Сайнса и Леклера, но в этом году Ferrari выбирает сдержанность.

Ferrari также продолжает черпать вдохновение в мире футбола, размещая имена гонщиков на спине, как на футболках. Эта серия фотографий знаменует начало новой эры – громкое прибытие семикратного чемпиона мира, недавно замеченного вместе со своим товарищем по команде из Монако во Фьорано во время его первых кругов за рулем SF-23.

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