Formule 1 : Les photos du nouveau casque de Charles Leclerc, qui rend hommage à ses proches

Le pilote monégasque Charles Leclerc a révélé son casque pour la saison 2025, marquée par sa septième année avec la Scuderia Ferrari. En parallèle de cette annonce, la publication des premiers clichés avec son nouveau coéquipier, Lewis Hamilton, a attiré toute l’attention, offrant aux fans une première image des deux stars sous les couleurs de Ferrari.

Charles Leclerc a choisi de conserver l’esthétique minimaliste qu’il arbore depuis plusieurs années, tout en ajoutant davantage de blanc à son casque. Inspirée de son casque qu’il portait lors du GP de Monaco en 2022, la partie inférieure du couvre-chef se fait plus claire, tandis qu’à l’arrière et sur les côtés, ses initiales « CL » et son numéro de voiture, le 16, sont fièrement inscrits.

Un design qui reste fidèle à son style, avec une touche de nouveauté pour la saison à venir. Sur ses réseaux, le pilote du Rocher écrit : « Nouveau casque pour 2025 bébé, je suis sûr qu’il sera rapide ».

Un hommage à ceux qui l’ont quitté

Comme à son habitude, Charles Leclerc porte toujours une attention particulière à ses proches qu’il a perdu au cours de son ascension vers la Formule 1. Les noms de son père et de son ami Jules Bianchi, tragiquement disparus alors qu’il était encore adolescent, sont inscrits sur les côtés du casque : « Papa » et « Jules », un geste plein de sens pour le pilote monégasque.

Les premières images du duo Leclerc-Hamilton : Un look fidèle à la tradition Ferrari

En termes d’annonces, Ferrari a frappé fort cette semaine. Les premières photos du duo Charles Leclerc – Lewis Hamilton sous les couleurs de l’écurie italienne ont enflammé les réseaux sociaux, avec des fans visiblement ravis de découvrir leur nouveau binôme qui débuteront la saison 2025 le 16 mars prochain.

Si la Scuderia n’a pas révolutionné son style, la combinaison des deux pilotes reste fidèle à l’identité de l’équipe, avec une prédominance du rouge traditionnel. Un discret liseré blanc orne le long des bras et traverse le torse, une touche simple mais élégante. En 2024, le même liseré était accompagné d’un liseré doré sur les combinaisons de Sainz et Leclerc, mais cette année, Ferrari choisit la sobriété.

Ferrari continue également de s’inspirer du monde du football, en inscrivant le nom des pilotes dans le dos, comme sur un maillot de foot. Cette série de clichés marque également le début d’une nouvelle ère avec l’arrivée médiatique du septuple champion du monde, récemment aperçu aux côtés de son coéquipier monégasque à Fiorano, à l’occasion de ses premiers tours de piste dans sa SF-23.

