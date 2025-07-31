Валерий Меладзе — голос, покоривший время

BIG Art Festival представляет знаменательный вечер с Валерием Меладзе 21 августа 2025 года в Yacht Club de Monaco.

Его музыка трогает до глубины души, а голос стал символом истинной глубокой эмоциональности, вокального мастерства и искусства, неподвластного времени. 21 августа вас ждет уникальная возможность насладиться выступлением великого артиста — Валерий Меладзе выступит с эксклюзивным концертом в роскошном Yacht Club de Monaco в рамках BIG Art Festival.

Почувствуйте силу живой музыки в исполнении легенды

Уже более тридцати лет Валерий Меладзе покоряет сердца слушателей по всей Европе своими выразительными вокальными партиями и музыкальной поэзией. Его творчество — от мощных незабываемых хитов до тонких лирических баллад — стало неотъемлемой частью жизни миллионов поклонников в нескольких поколениях. И теперь этот неподражаемый голос зазвучит в одном из самых изысканных мест Лазурного Берега.

Что вас ждет

Meladze performance @beriniglesiasart

• Легендарное выступление — Валерий Меладзе исполнит любимые хиты, проверенные временем.

• Уникальная атмосфера — роскошный вечер с видом на сверкающие огни Монако и Средиземное море.

• Только лучшее — изысканная кухня, премиальные вина, безупречный сервис и публика со всего мира.

• Глубокий эмоциональный опыт — вечер, который подарит невыразимые эмоции и чувство единения с одним из самых любимых артистов современности.

Одна волшебная ночь

Неповторимый тембр, глубокие тексты и сценическое обаяние сделали Валерия Меладзе поистине культовой фигурой в мире музыки. За более чем 30 лет творческой деятельности он создал богатое музыкальное наследие, в котором невероятное мастерство исполнения сочетается с искренностью и душевностью.

Вечер BIG Art Festival в Монако — это не просто концерт. Это — посвящение наследию, любви и великой силе музыки, объединяющей людей по всему миру.

Количество билетов ограничено — не упустите шанс стать частью одного из самых ярких событий этого лета!

DJ Katty Leen @beriniglesiasart

Билеты: BIG Art Festival