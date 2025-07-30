Неповторимый праздник музыки и стиля на Лазурном берегу: Zivert на BIG Art Festival в Yacht Club de Monaco

18 августа 2025 года BIG Art Festival приглашает вас на грандиозный летний концерт с участием Zivert — одной из самых ярких и харизматичных звёзд современной поп-сцены.

Это уникальное мероприятие состоится в знаменитом Yacht Club de Monaco и обещает зрителям волшебство живой музыки, средиземноморской элегантности и атмосферы на 5 звёзд.

Zivert, известная своей завораживающей харизмой и мировыми хитами Life, Credo и Beverly Hills, представит яркое шоу с потрясающей визуальной постановкой и продакшеном мирового уровня.

Праздник в стиле Монако

Гостей ждёт вечер в роскошном стиле Монако:

Концерт мирового уровня от одной из самых зажигательных артисток десятилетия;

Легендарная площадка с панорамными видами на морской залив;

Высококлассный сервис, изысканная кухня и эксклюзивные вина;

Элегантная интернациональная публика, собравшаяся на незабываемый вечер.

Big Art Festival @BerinIglesiasArt

Ощутите магию живого выступления Zivert

Юлия Zivert стремительно завоевала мировую популярность благодаря своему узнаваемому голосу, ретро-шик стилю и искренней лирике. Её выступления привлекают невероятной энергетикой, стильной режиссурой и глубокой эмоциональностью.

Музыка Zivert — это смелый микс попа, соула и электроники: одновременно ностальгический и современный звук, покоривший миллионы слушателей по всей Европе и за её пределами. Множество хитов и концертные туры, которые проходят с полным аншлагом, по праву сделали её одной из самых ярких звёзд мировой поп-сцены.

Летний вечер, который нельзя пропустить

BIG Art Festival в Yacht Club de Monaco — это не просто концерт, а настоящая феерия искусства, музыки и элегантности Côte d’Azur. Вас ждёт волшебный вечер: свежий морской бриз, зовущие огни Монако и роскошная атмосфера эксклюзивности и стиля.

Zivert @BerinIglesiasArt

Количество билетов ограничено — не упустите шанс стать частью одного из самых ярких событий этого лета!

Билеты: BIG Art Festival