Доктор Макс из Palace Merano: «Баланс — залог долголетия»

Уже больше двадцати лет доктор Массимилиано Майрхофер, которого все называют просто «доктор Макс», является лицом и душой Palace Merano. Он делится простыми, но важными советами о том, как продлить жизнь и сохранить здоровье, меняя повседневные привычки.

Родился он в Мерано, окончил медицинский факультет Университета Вероны, а затем углубил знания в Баден-Бадене и в традиционной китайской медицине. Именно доктор Макс первым в Италии начал применять гомеомезотерапию и озонотерапию. Сегодня он курирует метод Revital® — целостный подход к здоровью, который привлекает в Palace Merano президентов, звёзд и руководителей крупнейших компаний со всего мира. Среди его пациентов — принцесса Монако Каролина, Жак Ширак, Флавио Бриаторе, Моника Беллуччи, Криштиану Роналду, Виктория Бекхэм и Зинедин Зидан. Причём последний много лет находился под наблюдением доктора Макса и теперь официально представляет Palace Merano как его посол. Все они доверили своё здоровье врачу, который не боится говорить правду даже самым влиятельным людям.

Monaco Tribune (MT): По Вашему опыту в Palace Merano, какие повседневные привычки чаще всего незаметно подрывают наше здоровье?

Доктор Макс: Первая — это однообразное питание. Если задуматься, большинство людей питается всего пятью–десятью одинаковыми продуктами. Мы почти забыли о бобовых — фасоли, чечевице, нуте. Многие говорят: «От них вздутие живота». Но если так происходит, это сигнал о проблемах с кишечником или о том, что мы просто плохо жуём пищу.

Вторая ошибка — спешка. Мы едим слишком быстро и даже не замечаем этого. А правило простое: каждый кусок нужно прожёвывать минимум 30 раз. Спросите у человека, что он ел два часа назад, — и чаще всего он даже не вспомнит.

Третья привычка — пить слишком мало воды. Тут тоже всё просто: каждый раз после похода в туалет нужно восполнить потерю — выпить стакан воды.

Четвёртая — недостаток движения. Мы всё чаще пытаемся заменить спорт таблетками, уколами или добавками. Но никакая «волшебная пилюля» никогда не заменит физическую активность.

И наконец — гаджеты. Мы явно ими злоупотребляем. Сравните: 30-летние и 12-летние взаимодействуют с телефоном совершенно по-разному. Но последствия такой цифровой нагрузки мы увидим только через 10, 20, 30 лет.

Если голова занята в одном месте, а тело остаётся «в другом», возникает разрыв

MT: Как Вы определяете настоящее благополучие в нашем беспокойном, ориентированном на результат мире?

Доктор Макс: Настоящее благополучие — это время. Время для себя, для своих интересов и удовольствий. А сегодня мы на связи 24 часа в сутки: почта, мессенджеры, звонки. Даже ночью мозг занят мыслями о том, что происходит в Японии или Америке. Такая постоянная «онлайн-жизнь» не даёт нам достичь того самого баланса, который и есть здоровье — гармонии между телом и психикой.

Мы устроены как единое целое: психика и тело неразрывно связаны. Если голова занята в одном месте, а тело остаётся «в другом», возникает разрыв. Итог — психосоматические болезни: от аллергии и акне до гастрита и колита. И всё это — следствие привычки забывать о себе.

Д-р Массимилиано Майрхофер — © Алессандро Моджи

MT: Какие домашние методы детокса считаются самыми безопасными и действительно научно доказанными?

Доктор Макс: Мы — это то, что мы едим. Но часто относимся к еде так, будто это не имеет значения, забывая, что пища — наше топливо. Хорошая машина требует качественного бензина, и с организмом всё то же самое.

Это худший вариант завтрака!

Домашний детокс — это простое правило: избегать продуктов, которые слишком «окисляют» (соль, красное мясо, колбасы), и тех, что слишком «восстанавливают», приводя к жировым отложениям и целлюлиту (мука, сахар). Круассан с кофе на завтрак? Это худший вариант! Иногда можно побаловать себя, но не каждый день.

MT: А что помогает справляться со стрессом в повседневной жизни?

Доктор Макс: Стресс бывает разным. Есть эустресс — положительный: это подъём, радость победы, чувство удовлетворения. Он нам нужен. А вот дистресс — разрушителен: он вводит организм в состояние тревоги, запускает выброс кортизола и адреналина, повышает уровень сахара в крови.

У каждого свой способ «очиститься» от такого стресса: кто-то танцует, кто-то слушает музыку, кто-то уходит в книги. Мы глубоко внутри знаем, что нам помогает, но часто не даём себе времени или стесняемся этим заниматься. Возьмём йогу: многие говорят «это не моё», даже не попробовав. На самом деле важно одно — развивать осознанность и найти свой личный метод восстановления.

MT: Насколько сон важен для восстановления организма?

Доктор Макс: Сон — это один из трёх главных столпов долголетия, и, пожалуй, самый хрупкий. Если человек не видит снов, не погружается в глубокую фазу сна, его жизненные силы постепенно истощаются. Эксперименты на животных показали: без сна они просто погибают.

Чтобы сон был качественным, нужны простые условия: тишина, полностью тёмная комната и отказ от гаджетов хотя бы за полчаса до сна — свет экрана сбивает наши биоритмы. И ещё важно: постарайтесь «разобраться» с проблемами до того, как ляжете в постель. Иначе вы проснётесь в 4–5 утра с крутящейся в голове нерешённой задачей, и это станет источником тревоги.

MT: Какие сигналы подсказывают нам, что пора остановиться и позаботиться о здоровье?

Доктор Макс: Это те самые состояния, при которых даже хороший врач скажет: «Это стресс», потому что не найдёт другой причины. Постоянные головные боли, ощущение усталости уже с утра, проблемы со сном, чувство голода без настоящей потребности в еде…

В Palace Merano мы видим, как быстро человек восстанавливается: питаясь легче всего неделю, он ощущает прилив энергии. Почему? Потому что перестаёт перегружать организм и даёт ему работать в оптимальном режиме. Такие, казалось бы, «мелкие» сигналы не болезнь, но они крайне важны — именно они показывают, что пора менять образ жизни.

Мы не заложники своих генов

MT: Какую роль играет генетика? Можно ли образом жизни компенсировать наследственность?

Доктор Макс: Раньше считалось: всё решает геном. Сегодня мы знаем, что не меньшее значение имеет эпигенетика — всё то, что влияет на работу наших генов. Да, у меня может быть предрасположенность, но, изменив образ жизни, я могу сделать так, чтобы эта «склонность» никогда не проявилась.

Эпигенетика доказала: меняя привычки, мы действительно способны влиять на генетические программы. В этом и есть надежда — мы не заложники своих генов.

Вопрос: Если человек хочет прожить долгую и здоровую жизнь, но не знает, с чего начать — какой был бы ваш главный совет?

Доктор Макс: Начать стоит с отказа от вредных привычек. Кофе — максимум одна–две чашки в день. Курение бросить трудно, но необходимо. Обязательно регулярные физические упражнения и переход на качественное питание — не обязательно есть меньше, главное — лучше.

Нужно исключить гидрогенизированные жиры, полуфабрикаты, колбасы и сосиски, ведь 99 % из них содержат нитриты и нитраты — канцерогены, сравнимые по вреду с табаком. Единственное исключение — пармская ветчина и ветчина Сан-Даниэле.

Человек — единственное живое существо, которое сознательно продолжает есть и пить то, что знает, что ему вредит. Крысы, например, сначала дают новый продукт самому старшему члену группы и смотрят на результат. Мы же прекрасно понимаем, что сигареты вредны, но продолжаем курить. Поэтому важно развивать осознанность: ясно понимать, что укрепляет организм, а что разрушает его.

Если мы питаемся «нездоровой пищей», она превращается в «нездоровую энергию». А если еда сбалансирована и качественна, она становится топливом, которое поддерживает все системы организма. Всё просто. И в то же время — очень непросто.