Palace Merano: как легендарный медицинский спа строит будущее, оставаясь верным себе

Пока индустрия красоты и здоровья переживает настоящий бум, а фешенебельные клиники растут по всему миру, Palace Merano наглядно доказывает: секрет долгой жизни — в верности своим ценностям. Это пример того, как можно быть современным, не теряя связи с прошлым.

История у Palace Merano впечатляющая. Он открылся в 1906 году, во время Второй мировой стал военным госпиталем, позже — роскошным дворцом, а в конце прошлого века превратился в первый в Италии медицинский спа-центр. Более ста лет он умел меняться, подстраиваясь под время. И сегодня, когда по всему миру появляются «города велнеса» в Дубае и ультрасовременные курорты в Европе, этот тирольский отель остаётся тем самым оригиналом, на который равняются, но который невозможно скопировать.

Наследие — фундамент, инновации — путь вперёд

«С уходом создателя программы Detox мы могли бы потерять ориентир, но всё вышло иначе. Мы сохранили курс, как Ferrari без своего скакуна. Машина всё так же мчится на прежней скорости, а главное — мы сохранили команду, которая с самого начала работала над этой программой», — рассказывает генеральный директор Стефано Плотегер, который возглавляет Palace уже год.

Эта метафора с Ferrari точно передаёт суть задачи: как удержать лидерство, когда человек, формировавший облик компании десятилетиями, уходит?

Решение оказалось в перестройке управления. Если раньше всем руководил один человек, то теперь в отеле действует коллегиальная система: за медицинские инновации отвечает доктор Массимилиано Майрхофер, есть отдельные отделы по работе с персоналом и финансами, многоуровневое руководство. «Мы строим будущее Palace на сильной команде, а не на одной личности, — поясняет Плотегер. — Palace должен быть долговечнее людей».

Генеральный директор Стефано Плотегер © Алессандро Моджи

Что делает Palace Merano особенным

В мире, где спа и оздоровительных центров уже не сосчитать, в чём секрет неповторимости этого легендарного места? «Сам Мерано, — отвечает Плотегер. — Земля, воздух, вода и, главное, люди — то, что я называю огнём, человеческим теплом. Именно из этого и рождается наш метод».

Максимилиан Нойвигер добавляет: «Настоящая роскошь в современном велнесе и гостеприимстве — это когда гость чувствует себя именно гостем, а не пациентом. Атмосфера должна наполнять энергией и приносить радость жизни».

Генеральный директор Максимилиан Нойвигер © Франсин Крейс

Главное богатство Мерано — его альпино-средиземноморский микроклимат, известный ещё с XIX века. Чистый и сухой воздух, мягкие стабильные температуры, отсутствие туманов и множество солнечных дней создают идеальные условия для восстановления сил.

Неотъемлемая часть процедур — вода кристальной чистоты. Здесь, на стыке альпийских и средиземноморских влияний, природа создала уникальную терапевтическую среду, которую невозможно воспроизвести никакими технологиями.

Но особенность Palace — не только в географии, а в подходе. Пока другие курорты делают ставку либо на технологические новинки, либо на показную роскошь, здесь развивают интегративную медицину. Современный сканер DEXA работает бок о бок с кабинетами традиционной китайской медицины, а собственная аналитическая лаборатория — большая редкость в этой сфере — находится в двух шагах от зала акупунктуры.

Новые вызовы: привлекать, оставаясь собой

«Средний возраст наших гостей — 56–57 лет, — признаётся Плотегер. — Сегодня наша главная задача — заинтересовать более молодое поколение, при этом не потеряв постоянных клиентов». Это тонкая грань, особенно в мире, где поколение Z легко переключается с одного впечатления на другое, а верность бренду кажется пережитком прошлого.

Решение — обновляться, не изменяя сути. В программе появились новые направления: Sport Performance и Relax & Balance. Они рассчитаны на молодую и активную аудиторию, которая хочет одновременно достигать высоких результатов и восстанавливаться. Приглашение олимпийского чемпиона Алекса Швацера на должность тренера по физподготовке стало чётким сигналом: Palace — это уже не только тихое убежище для уставших топ-менеджеров, но и пространство для требовательных спортсменов и любителей активного образа жизни.

Сотрудничество с Зинедином Зиданом, который на протяжении 30 лет приезжает сюда как клиент и теперь стал послом бренда, ярко иллюстрирует курс на омоложение аудитории. «Идея не только в спорте, — уточняет Плотегер. — Мы хотим, чтобы даже молодые спортсмены понимали: сюда можно приехать, чтобы укрепиться, восстановиться и найти баланс».

Стабильность как философия, развитие как необходимость

«80% наших гостей — постоянные клиенты, — подчёркивает Нойвигер. — Зинедин Зидан начал приезжать сюда ещё до мировой славы, будучи футболистом. Интересно было наблюдать, как он менялся, и видеть, что он возвращается сюда уже три десятилетия. Больше всего он ценит постоянство нашей команды».

И действительно, многие сотрудники работают в Palace более 30 лет. «Наш шеф-повар Гюнтер Пирхофер — с нами уже три десятилетия. Он любознателен, много путешествовал и неизменно держит высочайший уровень, — рассказывает Нойвигер. — Таких людей очень сложно найти. Они создают особую атмосферу, которая приносит радость и гостям, и нам самим. И это, пожалуй, самая настоящая роскошь».

Награды, подтверждающие превосходство

Международное признание только укрепляет уверенность в правильности выбранного пути. В 2025 году Palace Merano получил премию Condé Nast Traveller Wellness & Spa Award в категории «Master M.O.T.» за безупречный уровень диагностики, а The Luxury Spa Edit присудил ему титул «Best Global Spa Hotel». Эти награды — не воспоминание о прошлом, а доказательство, что традиции и инновации могут идти рука об руку

«Эти награды — признание нашей уникальной способности соединять медицинскую точность с комплексным, целостным подходом. Мы единственные, кто располагает собственной лабораторией, которая выдаёт результаты всего за три часа, — отмечает Нойвигер. — Такая скорость позволяет корректировать протоколы лечения прямо в процессе. Это редкая привилегия, которую могут предложить немногие».

Будущее: расширение или углубление?

Пока конкуренты один за другим открывают новые филиалы, Palace Merano делает другой выбор — углубление, а не расширение. «Мы сосредоточены именно на Palace Merano, — подчёркивает Плотегер. — Наша сила не в количестве, а в исключительности одного, уникального места».

Эта философия концентрации, а не распыления, отражает особое видение: в мире, одержимом бесконечным ростом, настоящая долговечность может заключаться в умении развиваться, оставаясь собой.

История Palace Merano это подтверждает. Можно быть 119 лет и оставаться пионером. Можно потерять основателя, но сохранить душу. Можно идти в ногу со временем, не изменяя своим ценностям. В индустрии, где всё меняется стремительно, умение обновляться, оставаясь верным себе, — пожалуй, и есть высшее проявление подлинного долголетия.

Как тихо шепчет ручей Пассирио, что течёт у подножия дворца уже более века: всё течёт, всё меняется, но река прокладывает русло.