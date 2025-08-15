Palace Merano : comment la doyenne des medical spas écrit son futur sans renier son âme

Alors que l’industrie du bien-être explose et que les cliniques de luxe prolifèrent, le Palace Merano prouve que la longévité est inscrite dans son ADN – une leçon de résilience pour cette institution centenaire qui se réinvente sans jamais se perdre.

Inauguré en 1906, transformé en hôpital militaire pendant la Seconde Guerre mondiale, reconverti en palace avant de devenir le premier medical spa d’Italie à la fin du siècle dernier, le Palace Merano incarne à lui seul plus d’un siècle d’adaptation perpétuelle. Aujourd’hui, alors que le monde du wellness connaît une croissance exponentielle avec l’émergence de « villes du bien-être » à Dubaï ou de complexes ultramodernes en Europe, cette institution tyrolienne reste l’original que tous tentent d’imiter – sans jamais l’égaler.

L’héritage comme fondation, l’innovation comme horizon

« Avec la disparition du créateur du programme Detox, nous aurions pu perdre notre boussole, mais il en a été autrement. Nous avons su garder le cap, telle une Ferrari qui aurait perdu son cheval cabré. La voiture rouge va toujours aussi vite, mais le plus important, c’est que nous avons conservé l’équipe au complet, celle qui, dès l’origine, a élaboré ce programme à ses côtés, » confie Stefano Plotegher, CEO depuis un an.

Cette métaphore automobile résume le défi titanesque : comment maintenir l’excellence quand l’architecte s’en va après avoir façonné votre identité pendant des décennies ?

La réponse tient dans une révolution organisationnelle silencieuse. Là où, jadis, tout était dirigé par un chef d’orchestre solitaire, Plotegher a instauré une structure collégiale : l’innovation médicale placée sous la supervision du médecin, le Docteur Massimiliano Mayrhofer, direction des ressources humaines, direction financière, management stratifié. « Nous construisons l’avenir du Palace sur une organisation, pas sur un individu, » explique-t-il. « La longévité du Palace doit transcender les personnes. »

CEO Stefano Plotegher © Alessandro Moggi

Ce qui rend le Palace Merano irremplaçable

Dans un marché saturé de spas et centres wellness, qu’est-ce qui distingue encore cette vénérable institution ? « Merano elle-même, » répond Plotegher. « La terre, l’air, l’eau et surtout les gens – ce que j’appelle le feu, la chaleur humaine. C’est ici que se trouvent les éléments originels de la méthode. »

Maximilian Newiger approfondit cette vision unique : « Le vrai luxe dans le contexte du bien-être et de l’hospitalité aujourd’hui, c’est d’abord que le client se sente toujours comme un invité et non comme un patient. L’environnement doit vous apporter une énergie positive et vous donner cette joie de vivre. »

Directeur Général Maximilian Newiger © Francine Kreiss

Le microclimat alpino-méditerranéen de Merano, reconnu comme station climatique depuis le XIXe siècle, reste l’un des atouts majeurs du lieu. Cet air pur et sec, ces températures stables, cette absence de brouillard et cet ensoleillement exceptionnel créent des conditions idéales pour la régénération.

L’eau, d’une pureté exceptionnelle, fait partie intégrante des soins. Ce microclimat unique, à la croisée des influences alpines et méditerranéennes, crée un environnement naturellement thérapeutique que nulle technologie ne saurait reproduire ailleurs.

Mais au-delà de la géographie, c’est l’approche qui reste unique. Quand d’autres établissements misent sur la technologie ou le luxe ostentatoire, le Palace cultive une médecine intégrative où cohabitent scanner DEXA dernier cri et médecine traditionnelle chinoise, où le laboratoire d’analyses intégré – rarissime dans l’industrie – côtoie les séances d’acupuncture.

Les nouveaux défis : séduire sans trahir

« Notre clientèle a une moyenne d’âge de 56-57 ans, » reconnaît Plotegher. « Notre défi majeur est d’attirer une génération plus jeune sans perdre nos fidèles. » Un équilibre délicat dans un monde où la génération Z zappe d’une expérience à l’autre, où la fidélité semble une notion désuète.

La stratégie ? Moderniser sans dénaturer. Les nouveaux programmes « Sport Performance » et « Relax & Balance » visent explicitement cette clientèle plus jeune, plus active, qui cherche performance autant que détente. L’arrivée d’Alex Schwazer, champion olympique reconverti en préparateur physique, envoie un signal fort : le Palace n’est plus seulement le sanctuaire des grands patrons stressés mais aussi celui des athlètes et sportifs amateurs exigeants.

Le partenariat avec Zinédine Zidane, client depuis 30 ans devenu ambassadeur, illustre cette stratégie de rajeunissement par l’exemple. « Le message n’est pas seulement sportif, » précise Plotegher. « C’est : même jeune, même athlète, vous pouvez venir ici pour être plus fort, trouver votre équilibre. »

La stabilité comme philosophie, l’évolution comme nécessité

« Notre force, c’est que 80% de nos clients sont des habitués, » souligne Newiger. « Zinédine Zidane est venu quand il était joueur de football, au début il n’était pas si connu. C’était intéressant de voir l’évolution et le fait qu’il ait aimé l’endroit et continué à venir pendant 30 ans. Ce qu’il apprécie le plus, c’est la stabilité du personnel. »

Cette stabilité exceptionnelle – certains employés sont là depuis plus de 30 ans – constitue un atout majeur. « Notre chef, Günther Pirhofer est ici depuis 30 ans, c’est une personne très curieuse, qui a beaucoup voyagé et qui maintient une qualité constante, » note Newiger. « Ce n’est pas facile à trouver. Ces éléments apportent de la joie dans la vie et c’est le vrai luxe. »

Les distinctions qui confirment l’excellence

Les récompenses internationales pleuvent, validant cette stratégie d’évolution maîtrisée. Le Condé Nast Traveller Wellness & Spa Award 2025 dans la catégorie « Master M.O.T. » salue l’excellence des diagnostics. The Luxury Spa Edit couronne le Palace « Best Global Spa Hotel ». Ces distinctions ne récompensent pas la nostalgie mais l’innovation ancrée dans la tradition.

« Ces prix reconnaissent notre capacité unique à combiner rigueur médicale et approche holistique, » analyse Newiger. « Nous restons les seuls à avoir un laboratoire intégré donnant des résultats en trois heures. Cette immédiateté permet d’ajuster les protocoles en temps réel – un luxe que peu peuvent s’offrir. »

L’avenir : expansion ou approfondissement ?

Alors que les concurrents multiplient les ouvertures, le Palace Merano choisit la voie de l’approfondissement. « Nous nous concentrons sur Palace Merano, » martèle Plotegher. « Notre force n’est pas dans la multiplication mais dans l’excellence d’un lieu unique. »

Cette philosophie de la concentration plutôt que de la dispersion reflète une vision : dans un monde obsédé par la croissance, la vraie longévité réside peut-être dans la capacité à rester soi-même tout en évoluant.

Le Palace Merano prouve qu’on peut avoir 119 ans et rester pionnier, qu’on peut perdre son créateur sans perdre son âme, qu’on peut se moderniser sans se renier. Dans l’industrie du bien-être où l’éphémère règne, cette permanence dans le changement constitue peut-être la plus belle démonstration de ce que signifie vraiment la longévité : non pas durer, mais se renouveler perpétuellement sans jamais cesser d’être soi-même.

Comme le murmure le torrent Passirio qui coule au pied du palace depuis plus d’un siècle : l’eau change constamment, mais la rivière demeure.