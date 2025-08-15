Dr Max du Palace Merano : « L’équilibre est la clé de la longévité »

Figure emblématique du Palace Merano depuis plus de vingt ans, le Dr Massimiliano Mayrhofer livre ses secrets pour une vie plus longue et plus saine – des conseils d’une simplicité déconcertante qui pourraient transformer votre quotidien.

Né à Merano, diplômé en médecine de l’Université de Vérone, le Dr Massimiliano Mayrhofer – affectueusement surnommé « Dr Max » – incarne l’âme médicale du Palace Merano. Pionnier de l’homéomésothérapie et de l’ozonothérapie en Italie, formé en homotoxicologie à Baden-Baden et en médecine traditionnelle chinoise, il supervise depuis deux décennies la Méthode Revital®, cette approche holistique qui attire chefs d’État, célébrités et capitaines d’industrie du monde entier. De la Princesse Caroline de Monaco à Jacques Chirac, de Flavio Briatore à Monica Bellucci, de Cristiano Ronaldo à Victoria Beckham, et Zinédine Zidane, personnellement suivi depuis plusieurs années par Dr Max et désormais l’ambassadeur officiel du Palace Merano, tous ont confié leur santé à cet homme qui n’hésite pas à dire leurs quatre vérités aux puissants. Rencontre avec un médecin pas comme les autres.

Monaco Tribune (MT) : Selon votre expérience au Palace Merano, quelles sont les habitudes quotidiennes les plus communes qui compromettent silencieusement notre santé ?

Dr Max : La première, c’est la monotonie alimentaire. Si vous réfléchissez, nous mangeons toujours les mêmes cinq, six, maximum dix aliments. Nous avons oublié les légumineuses – haricots, lentilles, pois chiches. Pourquoi ? Parce qu’elles nous « gonflent » ? Non, si elles gonflent, c’est que nous avons un problème intestinal ou que nous ne mastiquons pas suffisamment.

Et cela m’amène au deuxième problème : la précipitation. Nous mangeons trop vite, sans conscience. La règle devrait être de mastiquer au moins 30 fois. Demandez à quelqu’un ce qu’il a mangé deux heures plus tôt – il ne s’en souvient probablement plus.

Troisième habitude néfaste : ne pas boire suffisamment. Nous avons une règle simple ici : chaque fois que vous allez aux toilettes, vous devez boire la même quantité d’eau pour réintégrer ce que vous avez perdu.

Quatrième point : le manque d’activité physique. Nous essayons de substituer l’exercice par des médicaments, des injections, des compléments. Mais personne ne pourra jamais inventer une pilule à base de gymnastique !

Enfin, l’utilisation excessive des appareils électroniques. La différence générationnelle est frappante – ceux qui ont 30 ans n’utilisent pas le téléphone comme ceux qui en ont 12. Les résultats, nous les verrons dans 10, 20, 30 ans.

La tête ne va pas d’un côté et le corps de l’autre

MT : Comment définiriez-vous le vrai bien-être dans notre monde frénétique orienté vers la performance ?

Dr Max : Le vrai bien-être, c’est avoir du temps – du temps à se consacrer, pour ses hobbies. Nous sommes en service 24 heures sur 24 avec nos emails et téléphones. Même la nuit, on pense à ce qui se passe au Japon ou en Amérique. Cette connexion permanente nous empêche d’atteindre cet équilibre qu’on appelle santé, qui est une harmonie entre le psychique et le physique.

N’oublions pas que nous sommes psycho-physiques – les deux sont liés. La tête ne va pas d’un côté et le corps de l’autre. Cette déconnexion donne naissance aux pathologies psychosomatiques : psoriasis, acné, allergies, gastrites, colites. C’est cette déshabitude de penser à nous qui nous mène aux pathologies.

Dr Massimiliano Mayrhofer © Alessandro Moggi

Q : Quels sont les moyens les plus sûrs et scientifiquement prouvés pour se détoxifier à la maison ?

Dr Max : Nous sommes ce que nous mangeons, mais nous mangeons souvent sans penser que c’est notre carburant. Comme les belles voitures ont besoin d’un bon carburant !

C’est le repas le plus erroné !

La détox à domicile passe par des aliments ni trop oxydants – comme le sel, la viande rouge, les charcuteries – ni trop réducteurs qui provoquent rétention de graisse et cellulite – comme les farines et les sucres. Le croissant avec le café au petit-déjeuner ? C’est le repas le plus erroné ! Une habitude qu’on peut s’accorder occasionnellement, mais pas quotidiennement.

Q : Quels rituels quotidiens conseillez-vous pour gérer le stress ?

Dr Max : Il existe deux types de stress. L’eustress, le bon stress – une promotion, une satisfaction, une victoire – est positif. Le distress, le stress négatif, met notre corps en alerte. Notre organisme réagit en produisant cortisol, adrénaline et en augmentant la glycémie.

Chacun a sa méthode pour éliminer ces toxines : danser, écouter de la musique, lire. Nous savons profondément ce qui nous fait du bien, mais souvent nous n’avons pas le temps ou nous avons honte de le faire. Prenez le yoga – beaucoup disent « ce n’est pas pour moi » sans jamais avoir essayé ! Le développement de la mindfulness répond à ce besoin. Chacun doit chercher sa méthode personnelle.

Q : Quelle est l’importance du sommeil dans les processus de régénération ?

Dr Max : C’est l’un des trois piliers de la longévité, et celui qui nous pose le plus de problèmes. Si vous ne rêvez pas, si vous n’atteignez pas le sommeil profond, vous avez des difficultés à vous maintenir en vie. Des expériences sur des animaux ont montré qu’ils meurent sans sommeil régulier.

Pour bien dormir : silence absolu, chambre obscure, pas d’appareils électroniques une demi-heure avant le coucher – cette lumière d’écran perturbe nos rythmes. Essayez de résoudre vos problèmes avant de vous coucher, sinon vous vous réveillez à 4-5 heures du matin avec ce problème non résolu – c’est la base de l’anxiété.

Q : Quels signaux nous indiquent qu’il est temps de s’arrêter et de remettre la santé au centre ?

Dr Max : Ce sont tous ces symptômes pour lesquels un médecin, même très réputé, vous dit « c’est le stress » parce qu’il n’en trouve pas l’origine. Les maux de tête, se réveiller fatigué, mal dormir, avoir faim sans vraie faim…

Ici, en mangeant si peu pendant la semaine, vous vous sentez plein d’énergie. Pourquoi ? Parce que vous mettez votre corps dans les conditions de mieux travailler, sans être engorgé. Ces symptômes qui ne sont pas des pathologies sont pour nous très importants.

Nous ne sommes pas condamnés par nos gènes

Q : Quel est le rôle de la génétique et dans quelle mesure le style de vie peut-il compenser les prédispositions héréditaires ?

Dr Max : On est passé très rapidement de l’importance donnée au génome à celle de l’épigénétique – tout ce qui influence la génétique. Oui, je peux être prédisposé, mais je peux modifier mon mode de vie pour que ces tendances ne se réalisent pas.

L’épigénétique nous montre qu’en changeant certaines choses, nous pouvons modifier les tendances génétiques. C’est l’espoir : nous ne sommes pas condamnés par nos gènes.

Q : Pour celui qui désire vivre longtemps et en bonne santé mais ne sait pas par où commencer, quel serait votre premier conseil ?

Dr Max : Réduire les petits vices. Le café – un ou deux par jour maximum. Abandonner la cigarette, plus difficile mais essentiel. Faire de l’exercice physique et adopter une alimentation de qualité, pas forcément de quantité réduite.

Évitez les graisses hydrogénées, les aliments précuits, les charcuteries qui contiennent à 99% des nitrites et nitrates – des substances cancérigènes au même titre que la cigarette. Seuls le jambon de Parme et le San Daniele n’en contiennent pas.

L’être humain est le seul animal qui continue de consommer ce qu’il sait nocif. Un rat teste d’abord sur le plus âgé du groupe et attend de voir les effets avant de consommer. Nous, nous savons que la cigarette est dangereuse, mais nous continuons. Il faut développer cette conscience du bien et du mal pour notre corps.

Si nous continuons à manger de la « junk food », nous la transformerons en « junk energy » dans notre corps. Si nous mangeons sain et équilibré, nous aurons une énergie capable de soutenir tous nos systèmes corporels. C’est aussi simple – et aussi complexe – que cela.