«Happy Museau»: собачий корм – на высоте!

В Монако Элеонора Роверси преображает питание для собак, возвращая в практику то, что знали ещё наши бабушки: простота и натуральность свежих ингредиентов – залог благополучия животных.

Вперёд к первоисточникам!

В эпоху, когда индустриализация преобразила даже миски наших четвероногих друзей, возникает важный вопрос: что на самом деле едят наши животные? Элеонора Роверси, основательница «Happy Museau», на протяжении многих лет наблюдает тревожное явление. «Когда моя бабушка готовила для нас, она готовила и для собак. Я видела, как изменилось здоровье наших животных с появлением промышленных кормов», признается она.

Это наблюдение – и личное и общее – привело её к выработке подхода, сочетающего традиции и современную науку. За ностальгией кроется физиологическая реальность: у собаки, потомка волка, более короткий кишечник, предназначенный для усвоения животных белков, а не для переваривания муки, глютена и искусственных добавок, которые входят в состав большинства промышленных кормов.

Ремесленничество против промышленности

В отличие от крупных производителей кормов для собак, «Happy Museau» выбрала ремесленную лабораторию, авторизованную в Европейском Союзе, где каждое блюдо готовят всего два человека – сами владельцы животных. «Это настоящая кухня, а не фабрика», говорит Элеонора. «Овощи иногда берутся практически на месте, всё контролируется, начиная с отбора ингредиентов».

Процесс готовки противоположен промышленной экструзии, при которой пищевые продукты подвергаются воздействию экстремальных температур. Здесь блюда приготавливаются при низких температурах – эта технология заимствована из изысканной кухни и позволяет сохранить питательные вещества и вкусовые качества. Затем блюда упаковываются в вакуумные сертифицированные пакеты, которые не выделяют микропластик, что гарантирует свежесть и безопасность.

Расшифровка невидимого

Одна из задач Элеоноры – обучение владельцев. «Никто не умеет читать этикетки на кормах для собак», сетует она. Однако этот навык открывает тревожную правду. Ингредиенты перечислены в порядке убывания: если наверху указаны злаки или мука животного происхождения, то мясо – всего лишь дополнение. Но что ещё более тревожно – содержание белка, указанное на промышленных кормах, часто скрывает менее привлекательную реальность. «Иногда менее 10% приходится на настоящий животный белок, а остальное – на муку с низким содержанием питательных веществ», объясняет она.

Этот научный подход не догматичен, а прагматичен. Низкокачественный белок замедляет пищеварение, способствует брожению в кишечнике и открывает путь к аллергии, дерматиту и другим патологиям, которые сейчас часто встречаются у наших питомцев.

Индивидуум важнее породы

По мнению Элеоноры, каждая собака уникальна, как и каждый человек. «Не существует универсальной диеты», настаивает она. Возраст, вес, уровень активности и даже темперамент влияют на потребности в питании. Такая персонализация отражает тенденции современного питания человека, где нормой становится приготовление блюд по индивидуальному заказу.

Но будьте осторожны: осознанное кормление не ограничивается основной миской. «Закуски и лакомства являются частью ежедневного рациона», напоминает она. Не стоит забывать и о малоизвестных опасностях: шоколад, лук, чеснок, виноград, авокадо входят в число продуктов, которые потенциально токсичны для наших питомцев.

Роскошь простоты

Помимо аспектов питания, Элеонора отстаивает философию, которую она называет «One Heart» – единое сердце, объединяющее людей, животных и природу. «Забота о собаке – это не просто её кормление, но и осознание той глубокой связи, которая приносит гармонию и благополучие всей семье», объясняет она.

Однако это комплексное видение сталкивается с препятствиями. Стоимость свежих ингредиентов и контролируемых цепочек поставок остается высокой, а европейские правила, разработанные для крупных производителей, усложняют жизнь мелких ремесленников. «Сложность – в обучении», признаёт она. «Некоторые люди считают цену высокой, не принимая во внимание экономию на ветеринарах и обеспечение качества жизни».

По ее словам, Монако с его культурой благополучия и осознанного образа жизни представляет собой идеальную почву для начала этой смены парадигмы. «Речь идёт не только о еде, но и о создании сообщества, основанного на уважении к животным как к разумным существам», заключает она.

В мире, где мы заново открываем для себя достоинства местных, свежих и аутентичных продуктов, Элеонора Роверси задаётся важным вопросом: разве наши животные не заслуживают такого же внимания?