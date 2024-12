Empoisonnements chez les chiens, que faire ?

Les chiens, curieux par nature, peuvent être exposés à divers risques d’intoxication.

Des publications sur Facebook peuvent semer l’inquiétude, évoquant des empoisonnements volontaires de chiens autour de Monaco, notamment à Cap d’Ail et à Beausoleil. Des utilisateurs affirment avoir découvert dans des espaces publics des morceaux de viande avec de la mort-aux-rats ou encore du chocolat. Mais les cas d’empoisonnements volontaires restent assez rares. Comme en témoigne La Petite Clinique vétérinaire de Monaco, les intoxications surviennent généralement dans l’environnement familial, à cause de produits ménagers ou d’aliments souvent mal entreposés. La Petite Clinique, composée du Dr Célia Ossona-Mondon, du Dr Lara Janowski, du Dr George Markopoulos et de l’auxiliaire vétérinaire Mathilde Lobbedez, nous livre ses précieux conseils pour réagir en cas d’empoisonnement chez vos compagnons à quatre pattes.

Les différents types d’intoxications

« Il existe plusieurs types d’empoisonnements », explique la vétérinaire Célia Ossona-Mondon. « Cela peut passer par l’ingestion de produits toxiques ou par contact cutané. Les symptômes varient : irritations, brûlures, troubles digestifs comme des diarrhées, atteintes neurologiques avec des tremblements ou des convulsions, et parfois des symptômes cardiaques comme une accélération du rythme ». L’intoxication peut également toucher les organes internes, notamment le foie ou les reins. Dans ces cas, des examens complémentaires sont nécessaires pour affiner le diagnostic et ajuster le traitement.

Parmi les produits à risque, le chocolat revient fréquemment. « La théobromine présente dans le chocolat est une molécule toxique pour les chiens. Mais, tout dépend de la dose et de la taille de l’animal. Par exemple, une barre de chocolat peut être bien plus dangereuse pour un Yorkshire que pour un Labrador », poursuit la vétérinaire.

Faire attention aux produits chez soi

Parmi les substances toxiques, le chocolat n’est qu’un exemple. « Les produits de nettoyage, auxquels on ne pense pas toujours, peuvent provoquer des brûlures ou des ulcères », prévient La Petite Clinique. D’autres produits, comme les pesticides, la mort-aux-rats ou les traitements contre les limaces, sont également particulièrement dangereux : « Ces substances peuvent causer des convulsions ou des hémorragies internes dans le cas de la mort-aux-rats ». Les vétérinaires alertent également sur l’antigel, un produit au goût sucré, qui donne des séquelles irréversibles chez les chiens.

Pour les propriétaires avec des jardins, il est également important de surveiller les chenilles processionnaires du pin ou du chêne, dès le mois de février : « Elles ne provoquent pas d’intoxications à proprement parler, mais leurs sécrétions peuvent causer des lésions, de l’hypersalivation et dans certains cas, des complications graves », ajoute la vétérinaire Célia Ossona-Mondon.

« Il ne faut pas non plus sous-estimer les risques liés à l’alcool ou à certaines substances illicites. Oui, cela arrive et les effets sont immédiats : somnolence, convulsions, voire coma », précise la Petite Clinique.

© La Petite Clinique Monaco

En cas de suspicion d’intoxication, la première étape est de contacter un vétérinaire et de détecter quel est le produit incriminé : « Le diagnostic est essentiel. En nous appelant, les propriétaires nous permettent de préparer à l’avance les doses adaptées, les perfusions. »

Si le produit toxique est présent sur l’animal, rincez abondamment à l’eau claire. « Mais surtout, n’utilisez pas d’autres produits pour nettoyer, cela pourrait aggraver la situation », insiste l’équipe.

Si l’ingestion est récente, dans les deux heures suivant l’accident, le vétérinaire pourrait demander à faire vomir l’animal. Mais attention, ce geste ne doit jamais être effectué sans avis médical, surtout en cas d’ingestion de produits caustiques (produits acides).

En l’absence de vétérinaire disponible, il est possible de contacter un centre antipoison pour obtenir des premiers conseils.

Prévenir, c’est protéger

La prévention reste le meilleur moyen d’éviter ces situations stressantes. « Rangez bien vos produits ménagers, fermez correctement vos poubelles et gardez les médicaments hors de portée, même s’ils sont dans leur emballage. Souvent, on pense qu’ils sont bien rangés, mais les chiens peuvent les avaler », indique La Petite Clinique. Les flaques d’eau stagnante l’été sont aussi à surveiller, car elles concentrent parfois des bactéries ou des substances toxiques.

Si votre animal présente des symptômes inquiétants ou si vous savez qu’il a été en contact avec une substance toxique, contactez immédiatement votre vétérinaire.