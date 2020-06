Calendrier F1 : ouverture de la saison le 5 juillet en Autriche

Après plusieurs semaines d’incertitudes, la Fédération internationale de l’automobile (FIA) a annoncé les dates des huit premières courses de la saison 2020. Elles se dérouleront en Europe de juillet à septembre.

Feu vert pour la Formule 1. Les huit premiers rendez-vous, exclusivement européens, ont été annoncés le 2 juin par la FIA. En raison de l’annulation des GP d’Australie, de Monaco (qui se rattrapera l’année prochaine), des Pays-Bas et de France, deux circuits hébergeront plusieurs courses : celui de Spielberg en Autriche et celui de Silverstone en Grande-Bretagne.

Coup d’envoi le 5 juillet

Le championnat mondial débutera donc le 5 juillet en Autriche sur le circuit Spielberg, qui accueillera une seconde course le 12 juillet. Les pilotes se rendront ensuite en Hongrie le 19 juillet, en Grande-Bretagne les 2 et 9 août, en Espagne le 16 août, en Belgique le 30 août puis en Italie le 6 septembre. Pour des raisons sanitaires, ces premières courses auront lieu sans public, à huis clos.

Les dates suivantes seront annoncées dans les prochaines semaines, « en raison de la fluidité actuelle de la situation liée au Covid-19 au niveau international », a précisé la FIA. L’organisme espère pouvoir organiser au total 15 à 18 courses. L’autre bonne nouvelle ? La F2 et la F3 seront elles aussi de retour en juillet.

I welcome the restart of @FIA @F1 World Championship. Unprecedented #COVID19 crisis, unprecedented actions to resume the championship in the best possible conditions: congratulations to everyone who made this happen. Looking forward to the 1st race in Austria. I will be there! https://t.co/GzsrckRzcW

— Jean Todt (@JeanTodt) June 2, 2020