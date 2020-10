La Maison de France accueille jusqu’au 6 novembre l’exposition « Profondeurs » du photographe Olivier Jude. Le Prince Albert a pu découvrir les clichés ce 22 octobre à l’occasion d’une visite privée.

Organisée par la Fédération des Groupements Français de Monaco, cette exposition met en lumière des clichés « insolites » montrant « une autre vision de la photo sous-marine ». Île de Sipadan en Malaisie et de Bali en Indonésie, Océan Indien, Mer Rouge mais aussi littoral monégasque sont peuplés d’espèces partageant de nombreuses similitudes. Ils font partie des lieux explorés par le duo formé par Olivier Jude et Sylvie Laurent, tous les deux plongeurs.

Clichés non retouchés

L’un est photographe, l’autre est modèle. Tous les deux ont pour mission de dévoiler « une richesse sous-marine insoupçonnée et un dialogue très particulier entre l’homme, la faune et la flore sous-marine, empreint d’un profond respect ». Les photographies ne sont pas retouchées. Tandis que certaines correspondent aux codes de la photo sous-marines, d’autres sont plus empreintes de poésie et montrent « la limite terre-mer et l’imbrication entre l’architecture humaine et la structure naturelle de la Mer Méditerranée ».

Ces clichés, dont la plupart sont inédits, sont à découvrir à la Maison de France du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 15h à 18h30. L’entrée est gratuite. Olivier Jude sera présent samedi 24 octobre de 13h à 17h et mardi 3 novembre de 18h à 20h. Pour plus de renseignements sur les artistes et leur travail, rendez-vous sur leur site Phoctopus.

Olivier Jude et Sylvie Laurent