Vendredi 11 décembre 2020, à l’occasion d’une cérémonie qui s’est déroulée à la Villa Massena de Nice, le Prince Albert II a été décoré de l’Aigle d’Or, une distinction qui met à l’honneur les personnes attachées à la ville de Nice et qui contribuent à son rayonnement.

C’est un bel hommage que la ville de Nice a tenu a rendre au prince souverain de Monaco. Tout comme Christian Estrosi, le maire de Nice, le Prince Albert II s’est vu attribuer la plus haute distinction de l’ordre Aigla Nissarda. Tombée progressivement dans l’oubli, cette distinction a été remise à l’ordre du jour en novembre 2019.

« Une légion d’honneur » made in Nissa

Aujourd’hui présidée par François Daure, l’Aigla Nissarda, créé en 1962 par Léon Baréty, ancien ministre et député des Alpes-Maritimes, met à l’honneur « des personnes attachées à la ville de Nice et qui contribuent à son rayonnement et son développement ». Deux fois par an, le Conseil de l’ordre et un bureau doivent désigner des personnes méritantes dans l’un de sept domaines suivants : la vie des quartiers, les traditions et le patrimoine de l’ancien Comté, le rayonnement et l’attractivité de Nice, la vie associative et les solidarités, l’environnement, la santé et la recherche, le sport et la culture.

Des liens forts entre Nice et Monaco

Cette récompense symbolique traduit plus que jamais les liens qui unissent Monaco et la Métropole Nice-Côte d’Azur à laquelle le Prince Albert II a toujours montré un attachement particulier. Il l’a prouvé une fois de plus en novembre dernier à l’occasion de la tempête Alex, en débloquant notamment une aide d’urgence à destination des vallées sinistrées.