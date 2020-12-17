











Награда вручается общественным деятелям, внесшим вклад в репутацию, влияние и рост города.

Город Ницца удостоил Князя Монако Альбера II наградой «Золотой орел» — это высшая награда ордена Aigla Nissarda. Князь Альбер II неустанно поддерживал Ниццу во время разрушительного шторма «Алекс» и после террористического нападения на храм. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози (Christian Estrosi) также получил эту награду.

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Знак почета от Ниццы

Орден l’Aigla Nissarda был основан в 1962 году Леоном Бэрети (Léon Baréty), бывшим министром и депутатом парламента от региона Приморских Альп. Орденом награждают «людей, связанных с Ниццей и способствующих росту влияния города».

Лауреатов награды выбирают дважды в год. Лауреаты должны внести вклад в одну из следующих областей: общественная работа, традиции и наследие Ниццы, влияние и привлекательность Ниццы, окружающая среда, здоровье и исследования, спорт и культура.

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Прочная связь между Ниццей и Монако

Эта награда подтверждает тесную связь между Монако и Ниццей. На протяжении многих лет Монако поддерживало своих соседей, в последний раз после террористического акта и шторма «Алекс», опустошившего некоторые районы Ривьеры. После урагана Монако пожертвовало пострадавшим 4 миллиона евро.

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