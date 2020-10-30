











Спустя несколько часов после атаки на базилику Нотр-Дам в Ницце Князь Альбер II и ряд учреждений Монако выразили поддержку жителям Ниццы.

Шок, боль и солидарность. Монако выразило поддержку Ницце, которая еще не оправилась после террористического акта, который произошел утром 29 октября. В результате атаки погибли три человека.

«Мои мысли — с нашими друзьями в Ницце, которые так сильно пострадали от ужасного смертоносного нападения на церковь Нотр-Дам. Я преклоняюсь перед горем семей и жителей, пострадавших от атаки», — сказал Князь Альбер II в телеобращении, прежде чем объявить о новых санитарных мерах.

Солидарность перед лицом «гнусной атаки»

Ранее в тот же день со словами поддержки выступили Национальный Совет и Городской Совет Монако. «Эмоции в Монако зашкаливают перед лицом нового акта, который увенчал череду тяжелейших драматических событий», — заявил председатель Национального совета Стефан Валери (Stéphane Valéri).

В письме мэру Ниццы мэр Монако Жорж Марсан (Georges Marsan) выразил свою поддержку и поддержку своих советников в связи с «гнусным нападением».

«Сегодня утром епископ Доминик-Мари Давид направил послание епископу Ниццы Андре Марсо, заверив его в молитвах за всех жертв, их семьи и за весь народ Ниццы», — сказал епископ Монако.

В 15.30 во всех церквях Монако прозвучал колокольный звон в память о жертвах нападения.