Côté jardin, des nationalités de toutes parts, côté cour, des organisateurs passionnés, sur scène qu’un seul mot d’ordre : le théâtre !

La scène d’exposition s’est déroulée hier au Lycée Technique et Hôtelier de Monaco où les metteurs en scène de l’évènement, Mélanie-Antoinette de Massy, Présidente du Comité d’Honneur du Mondial du Théâtre, Béatrice Cellario, Présidente du Studio de Monaco et de l’Association Internationale du Théâtre Amateur AITA/IATA absl et Patrice Cellario, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur et également Commissaire Général de la manifestation ont inauguré le village du Mondial du Théâtre.

Dans les coulisses et aux didascalies du village, 250 festivaliers et participants contribuent à l’organisation, aux dialogues et au bon déroulé de l’évènement.

Une rencontre en plusieurs actes

13 troupes soit 180 comédiens sont au nœud de l’évènement et sont plus que motivés à exprimer leur talent et leur culture sur scène. Ainsi, s’enchaîneront sur scène, la Belgique, Cuba, l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, l’Italie, la Hongrie, la Lituanie, le Portugal, la République Centrafricaine, la Slovénie et la Slovaquie.

Coup de théâtre, l’évènement est gratuit et pour laisser la plus grande liberté à l’art, ce sont cinq jours et deux lieux sont qui sont mis à disposition : le Théâtre Princesse Grace et le Théâtre des Variétés.

Que ce soit de la comédie ou de la tragédie, on peut vous dire en aparté que c’est un dénouement rempli de bons moments qui vous attend en tant que spectateur.

Plus d’informations sur le site de l’évènement

