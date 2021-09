À l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité, un point presse a eu lieu afin de faire le bilan de 18 mois de déploiement des bornes Monaco On, dédiées à la recharge des véhicules électriques.

113 bornes Monaco On, installées dans 7 parkings publics (celui du Casino, du Portier, du Grimaldi Forum…) et dans différents points stratégiques dans la Principauté. C’est le bilan du déploiement du dispositif Monaco On, lancé il y a maintenant un an et demi. L’objectif ? Inciter les Monégasques à acquérir un véhicule électrique pour réaliser des économies d’énergie et contribuer à la réduction de l’empreinte carbone de Monaco.

Un bilan très positif

Mercredi 22 septembre, un point presse a réuni la Mission pour la Transition Énergétique, la Direction de l’Aménagement Urbain, le Service des Parkings Publics et la Société Monégasque de l’Électricité et du Gaz (SMEG). Ces organismes se sont réjouis du déploiement réussi des bornes Monaco On, qui séduisent de plus en plus d’usagers.

D’ici la fin de l’année 2021, 80 nouvelles bornes de recharge dans des parkings et 12 sur la voirie (7 pour voitures et 2 pour deux-roues) vont voir le jour. Elles sont facilement identifiables grâce à leur couleur jaune, gratuites et accessibles 24/24 sans abonnement. De plus en plus performantes, ces bornes permettent de recharger sa batterie en 1h30. De quoi donner envie de passer à l’électrique !

© Stéphane Danna – Direction de la Communication