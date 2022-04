L’AS Monaco est allé chercher la victoire sur la pelouse du Stade Rennais (2-3), ce vendredi soir, pour le compte de la 32e journée de championnat.

Le match : 2-3

C’est une victoire importante, une victoire qui peut permettre à l’AS Monaco de rêver en grand. En s’imposant face à un candidat direct pour le podium, les hommes de Philippe Clement ont enchaîné avec une quatrième victoire consécutive en Ligue 1 et en profitent par la même occasion pour revenir à seulement trois points de leur adversaire, troisième du championnat.

Pourtant mal embarqués dans cette rencontre après l’ouverture du score rennaise par l’intermédiaire de Flavien Tait (1-0, 3′), les Monégasques sont rapidement revenus au score grâce à Vanderson (1-1, 12′), avant de voir Wissam Ben Yedder (1-2, 57′) et Myron Boadu (1-3, 77′) dessiner le succès de l’ASM au retour des vestiaires. La réduction du score de Martin Terrier sur pénalty en fin de match (2-3, 90+3′) n’a rien changé.

Appliqués défensivement, infaillibles collectivement et décisifs devant la cage, les coéquipiers d’Aurélien Tchouaméni ont éteint une équipe de Rennes qui restait sur cinq matchs sans défaite.

Une vraie performance qui permet à l’AS Monaco de se relancer complètement dans la course à la Ligue des champions. Avec six matchs encore à disputer et seulement trois points de retard sur le troisième, les Monégasques sont plus que jamais dans la course au podium. Qui l’aurait cru il y a encore quelques semaines ?

La perf’ : Au bon souvenir du duo Tchouaméni-Fofana

Pendant que Wissam Ben Yedder inscrivait son dix-neuvième but de la saison en deuxième période, deux joueurs se sont particulièrement distingués durant la rencontre. Dans l’entrejeu, Aurélien Tchouaméni et Youssouf Fofana ont fait régner l’ordre en étouffant les milieux de terrain rennais.

Solides dans les duels et précis dans la passe, les deux joueurs monégasques ont réalisé un match plein. Aurélien Tchouaméni a même été impliqué sur le troisième but en étant à l’origine de la réalisation de Myron Boadu.

Le chiffre : 36,4

Comme le pourcentage de possession de balle des Monégasques dans cette rencontre.

Les réactions : « Le prochain match face à Nice est important »

Wissam Ben Yedder : « On est super content. On vient d’enchaîner une quatrième victoire consécutive. Ça faisait longtemps ! Il reste six matchs, on verra à la fin du championnat. On a réussi à gagner ce choc, un autre arrive mercredi soir avec le derby face à l’OGC Nice.»

Myron Boadu : « Nous avons mal débuté cette rencontre, mais on a réussi à se procurer des occasions et marquer à trois reprises. Je suis content d’avoir aider l’équipe avec mon but. Le prochain match face à Nice est important. On doit gagner. Si on ne gagne pas, la victoire d’aujourd’hui n’aura pas la même saveur.»