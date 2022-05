Le Président du club est venu assister à l’avant-dernier entraînement de l’ASM.

Dernière ligne droite pour l’ASM. Ce jeudi 19 mai, les rouge et blanc étaient à l’entraînement, en vue du match qui sera joué ce samedi 21 mai contre Lens. Le résultat de la rencontre, qui clôturera la saison, sera décisif : en cas de victoire, les hommes de Philippe Clément, deuxièmes au classement de Ligue 1, gagneront leur ticket direct pour la Ligue des Champions (s’ils obtiennent un meilleur résultat que Marseille ou s’ils perdent, mais Marseille perd aussi et Rennes ne gagne pas, tout en conservant sa meilleure différence de buts sur Marseille).

Le club du Rocher sera tout de même qualifié pour la Ligue Europa s’il fait nul et Marseille gagne, ou s’il gagne et Marseille gagne en rattrapant sa différence de buts, ou bien s’il perd, Marseille non, et Rennes ne gagne pas.

Pas question pour autant de relâcher les efforts : le Président du club, Dmitri Rybolovlev, est venu assister à l’entraînement de Wissam Ben Yedder et ses hommes ce jeudi au centre de performance de La Turbie, pour les encourager dans cette dernière étape, aux côtés du directeur technique James Bunce et du directeur sportif Paul Mitchell.

Le Président Dmitry Rybolovlev à l’entraînement de nos Rouge et Blanc ce jeudi matin.



🔜 J-2 #RCLASM pic.twitter.com/nsqyedHYat — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) May 19, 2022

Les joueurs peuvent également compter sur le soutien sans faille de leurs fans : plus de 300 supporters, dont des scolaires et des licenciés de clubs amateurs de la région, étaient invités au Stade Louis-II mercredi 18 mai, pour assister à l’entraînement. Un véritable moment de complicité entre les footballeurs et leur public. La session s’est d’ailleurs terminée par une séance de selfies et d’autographes, pour le plus grand bonheur des fans.

Rester concentrés

Ne reste plus qu’à tout donner ce samedi, lors de ce match crucial. Mais les rouge et blanc restent confiants. L’attaquant Kevin Volland s’est exprimé ce jeudi lors d’une conférence de presse : « On est impatients de jouer ce match, cette grande finale. On est conscients que Lens est également dans une bonne période, mais on joue au football justement pour jouer ce genre de matches. Evidemment, on a très envie d’atteindre la Champions League, mais il n’y a pas de nervosité. On a simplement envie de profiter du moment et de ce match. »

« Le Président est là pour nous apporter son soutien, ce que nous apprécions beaucoup. Nous sommes dans une période décisive et l’avoir auprès de nous est très positif pour toute l’équipe » ajoute l’attaquant allemand de l’ASM.

De même, le coach Philippe Clément insiste : malgré les neuf dernières victoires consécutives du club, la concentration reste à son maximum. « J’ai vu les entraînements, tout le monde reste concentré. (…) Je n’ai pas peur de voir un seul joueur qui ne comprenne pas l’importance de ce match. (…) Pour moi, le plus important, c’est de faire du mieux possible. (…) Je suis content qu’on ait déjà l’Europa Ligue, mais j’espère vraiment qu’on aura la Ligue des Champions. »

L’entraîneur a également confié qu’il souhaiterait faire venir encore plus de supporters dans les tribunes. D’ailleurs, la rencontre de samedi soir sera diffusée au Stade Louis-II, sur écran géant. Il sera possible de prendre place à partir de 20 heures, et de profiter de tout un lot d’animations prévues pour l’occasion, comme les cheerleaders, la buvette ou encore le photobooth.

Infos pratiques :