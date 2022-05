Comme chaque année, le club du Rocher a invité ses antennes à assister au dernier match à domicile de la saison.

La soirée restera gravée dans les mémoires. Ce samedi 14 mai, l’AS Monaco accueillait Brest sur la pelouse du Stade Louis-II, en présence du Prince Albert II, du Président du club Dmitri Rybolovlev, mais aussi des représentants des dix-huit antennes de supporters du club, réparties entre la France et l’Italie.

Ces derniers ont d’ailleurs été mis à l’honneur en marge du match, et ont reçu symboliquement le nouveau maillot 2022/2023 de l’AS Monaco, remis par le Président du club avant la rencontre.

De quoi démarrer le match sous les meilleurs auspices. Et pour cause : les rouge et blanc se sont imposés avec brio, sur un score de 4 buts à 2, marqué par le triplé de Wissam Ben Yedder. Le capitaine de l’équipe a d’ailleurs profité de ce grand moment pour annoncer la naissance de son fils, Ayden.

Conséquence : une ambiance plus qu’électrique dans le Stade ! Les supporters ont donné de la voix pour soutenir avec passion les joueurs de Philippe Clement, qui ont remporté les neuf derniers matchs d’affilée, signe d’une véritable remontada cette saison. Aujourd’hui deuxième au classement, l’AS Monaco devra remporter son dernier match, contre Lens, pour conserver sa place et gagner son ticket direct pour la Champions League.

Et sur les réseaux sociaux, les réactions ne se sont pas fait attendre. Les supporters ont suivi toute la soirée sur leurs comptes Twitter, à coups de « Daghe Munegu » et de drapeaux rouge et blanc.

😉 Every fan is like a boss tonights #ASMonaco pic.twitter.com/BZkres5PA7 — asmonacoinside (@as_monacoinside) May 14, 2022

Il faut avoir le coeur bien accroché pour encourager nos 🔴⚪. 2 matchs extraordinaires pour 2 victoires ! Merci @AS_Monaco @ASMonaco_Basket de nous faire vivre de si belles émotions. #DagheMunegu #ASMSB29 #CSPASM pic.twitter.com/xMTsMpgSYU — Club des Supporters de Monaco (@CSMonaco) May 15, 2022

Le Club des Supporters de Monaco a également profité de la rencontre pour rendre hommage à Jean-Paul Chaude, son ancien Président et fidèle supporter des rouge et blanc, disparu il y a un an. Les supporters ont déployé une banderole dans la tribune : « Jean-Paul, 1 an déjà, jamais on ne t’oubliera ».

Monaco-Lens, sur écran géant au Stade Louis-II

D’après l’AS Monaco, le parcage visiteurs des supporters monégasques sera plein le 21 mai prochain, à l’occasion du dernier match de la saison, face à Lens. Les 1 000 places du stade Bollaert seraient d’ailleurs parties en moins de deux heures.

Heureusement, les supporters de l’AS Monaco restés en Principauté pourront suivre le match sur écran géant, au Stade Louis-II. La Tribune Pesage sera ouverte à 20 heures, soit une heure avant le coup d’envoi, et les supporters pourront profiter de tout un lot d’animations : cheerleaders, photobooth, diffusion de vidéos inédites et autres surprises seront au rendez-vous ! La buvette sur place permettra aux fans de se rafraîchir et de se restaurer.

Infos pratiques :