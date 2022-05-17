Следуя ежегодной традиции, «Монако» пригласил представителей своих фан-клубов посетить последнюю домашнюю игру сезона.

Этот вечер останется в памяти надолго. В субботу 14 мая «Монако» принимал «Брест» на стадионе «Луи II» в присутствии Князя Альбера II, президента клуба Дмитрия Рыболовлева и представителей восемнадцати фан-клубов «красно-белых», расположенных в разных концах Франции и Италии.

Последних также чествовали перед началом матча. Президент клуба вручил представителям фан-клубов символический подарок – новую игровую футболку «Монако» сезона 2022/2023.

Памятное начало фантастического матча, который «красно-белые» выиграли с блеском (4-2), благодаря хет-трику Виссама Бен Йеддера. Капитан команды также воспользовался этим прекрасным моментом, чтобы объявить о рождении своего сына, Айдена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лига 1: «Монако» переломил ход встречи и закрепил свои позиции на пьедестале

Результат: более чем электрическая атмосфера на стадионе! Болельщики горячо и громко поддерживали подопечных Филиппа Клемана, которые выиграли последние девять матчей подряд и блестяще вернулись на вершину чемпионата к концу сезона. Сейчас «Монако» занимает второе место в турнирной таблице, и теперь ему необходимо выиграть последнюю игру против «Ланса», чтобы сохранить это место и завоевать прямую путевку в Лигу чемпионов.

Реакция в социальных сетях не заставила себя ждать. Весь вечер болельщики следили за происходящим в своих аккаунтах в Twitter и оставляли в лентах комментарии с девизом клуба «Daghe Munegu» и красно-белыми флагами.

😉 Every fan is like a boss tonights #ASMonaco pic.twitter.com/BZkres5PA7 — asmonacoinside (@as_monacoinside) May 14, 2022

Il faut avoir le coeur bien accroché pour encourager nos 🔴⚪. 2 matchs extraordinaires pour 2 victoires ! Merci @AS_Monaco @ASMonaco_Basket de nous faire vivre de si belles émotions. #DagheMunegu #ASMSB29 #CSPASM pic.twitter.com/xMTsMpgSYU — Club des Supporters de Monaco (@CSMonaco) May 15, 2022

Клуб болельщиков Монако во время матча почтили память Жан-Поля Шода (Jean-Paul Chaude), бывшего президента и преданного болельщика «красно-белых», который ушел из жизни год назад. Болельщики развернули на трибуне баннер: «Жан-Поль, уже год, мы никогда тебя не забудем».

Просмотр матча «Монако-Ланс» на большом экране на стадионе «Луи II»

«Монако» сообщил, что гостевая фанзона в Лансе на последнем матче сезона 21 мая будет полностью заполнена. 1000 мест на стадионе «Болларт» были распроданы менее чем за два часа.

К счастью, болельщики «Монако», которые останутся в Княжестве, смогут посмотреть матч на большом экране на стадионе «Луи II». Трибуна Pesage будет открыта в 20:00, за час до начала матча. Болельщики смогут насладиться целым рядом анимаций, среди которых чирлидерши, фотобудки, трансляция эксклюзивных видео и другие сюрпризы! В киоске прохладительных напитков на площадке болельщики смогут освежиться и перекусить.

Практическая информация: