В субботу вечером на глазах у Князя Альбера II и президента ФК «Монако» Дмитрия Рыболовлева, команда из Княжества обыграла ФК «Брест» со счетом 4:2 на стадионе «Луи II«. За один тур до конца чемпионата монегаски занимают второе место.

Результат матча: 4-2

Они определенно непобедимы. На последнем матче сезона на стадионе «Луи II» болельщики «Монако» не могли и мечтать о лучшем сценарии. Подопечные Филиппа Клемана переломили ход матча, в частности, благодаря хет-трику Виссама Бен-Йеддера (см. ниже).

После двух голов от Жан-Кевина Дюверна (10′) и Юсефа Белайли (23′) монегаски сумели вернуться в игру благодаря пенальти, реализованному игроком сборной Франции незадолго до перерыва (44′). Это был важный гол, и из раздевалки «Монако» вернулся уже с победным настроем.

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После перерыва подопечные Клемана забили два быстрых гола благодаря реализациям Бен Йеддера (51′, 55′). Кевин Фолланд закрепил этот успех четвертым голом, который еще больше приблизил «Монако» к завершению сезона на пьедестале и прямому выходу в Лигу чемпионов.

Теперь, когда марсельский «Олимпик» проиграл «Ренну» со счетом 0:2, судьба монегасков в их собственных руках. Если «красно-белые» выиграют у «Ланса» в заключительном туре, то они гарантированно сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне, не проходя через отборочный тур. Еще несколько недель назад такого и представить себе было невозможно.

Игрок матча: Бен-Йеддер заслужил овации

И раз, и два, и три… гола. Хет-триком нападающий «красно-белых» еще раз подтвердил, что он главный игрок в стане «Монако» в этом сезоне.

Бывший нападающий «Севильи» забил с пенальти, затем сравнял счет с точки в штрафной площади (51′), а затем отправил мяч в ворота с передачи Тчуамени (55′) и таким образом вывел свою команду вперед.

Этим хет-триком Виссам Бен-Йеддер отпраздновал рождение своего сына Айдена, и теперь на счету капитана двадцать четыре гола в Лиге 1, что является его лучшим показателем в «Монако». В таблице бомбардиров Лиги 1 «BY» теперь уступает только Килиану Мбаппе (25 голов).

Число: 9

Такое количество побед подряд одержал ФК «Монако». Это лучшая текущая серия среди клубов из топ-5 европейских чемпионатов. Грандиозное завершение сезона, как и в прошлом году.

Князь Альбер II и Дмитрий Рыболовлев © ФК «Монако»

Фраза дня: «Сохранить второе место до конца»

Юссуф Фофана: «Было важно победить в этом финальном спринте. Мы знали, что «Бресту» больше не за что бороться, но что они могли создать нам проблемы. Мы смогли переломить ход матча перед великолепной публикой, которая мотивировала нас во втором тайме. «Брест» был успешен в первом тайме, но после перерыва мы вернулись с настроем на победу. Наше второе место? Мы постараемся сохранить его до конца!»