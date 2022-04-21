В среду вечером на стадионе «Луи II» ФК «Монако» одержал победу против «Ниццы» в дерби Лазурного берега (1-0).

Результат матча: 1:0

«Монако» одержал пять побед подряд в пяти матчах, что является лучшим показателем в лиге в этом сезоне. Монегаски провели отличный матч против «Ниццы», своего давнего соперника и конкурента в борьбе за подиум, что позволило им обойти их в турнирной таблице.

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Благодаря слаженной игре подопечные Филиппа Клемана открыли счет в конце первого тайма. В дополнительное время отличился Александр Головин (1:0, 45+2′). Монегаски впервые повели в счете в первом тайме, а надежная оборона Бенуа Бадьяшиля оставила мало пространства для «Ниццы» и сохранила ворота Александра Нюбеля в неприкосновенности. Виссам Бен Йеддер даже был близок к тому, чтобы удвоить преимущество, нанеся великолепный удар, который попал в штангу ворот Вальтера Бенитеса (71′).

Эта победа позволяет «красно-белым» наконец вернуться в гонку за подиум. Следующая игра состоится уже в эту субботу (19:00) против «Сент-Этьена».

Игрок матча: Вандерсон прогрессирует с каждым матчем

Камбэк «Монако» в конце сезона во многом случился именно благодаря Вандерсону. С момента своего переезда в Княжество в январе этого года бразильский защитник, которого Филипп Клеман чаще использует в полузащите, прогрессирует с каждым матчем за «красно-белых».

Бразилец вновь сыграл на острие атаки и помог Александру Головину отличиться незадолго до перерыва. Бенитес отбил опаснейший удар Вандерсона, после чего Головин сыграл на добивании.

Еще одно успешное выступление, которое подтверждает, что бразилец действительно является одним из лучших приобретений, сделанных клубом за последние несколько месяцев.

«Монако» обошел «Ниццу» в турнирной таблице

Два очка теперь разделяют клубы Лазурного берега в пользу “Монако” после этой победы. «Монако» впервые в этом сезоне опережает принципиальных соперников из Ниццы.

Цитата дня: «Мы не должны задирать нос»

Бенуа Бадьяшиль: «Мы счастливы, что завоевали сегодня три очка. Это был решающий матч, дерби против прямого конкурента. Нам предстоит еще несколько игр, чтобы обеспечить себе место в еврокубках по итогам сезона. Мы не должны задирать нос, нам нужно остыть и продолжать работать».

Важные гости на трибунах «Луи II»

Гала-матч, дерби Лазурного берега, привлек множество футбольных болельщиков. В числе присутствовавших на матче знаменитостей – Джим Рэтклифф, владелец ФК «Ницца» и основатель INEOS, вместе со своим братом Бобом Рэтклиффом.

Также на трибунах стадиона «Луи II» в сопровождении своего сына был замечен босс команды «Мерседес» Формулы-1 Тото Вольфф. Между двумя Гран-при австриец смог насладиться победой «Монако». Как и Ги Стефан, помощник тренера сборной Франции.

Жест: «Монако» и «Ницца» солидарны с ассоциацией Secours Populaire

Накануне дерби Лазурного берега оба клуба совместно организовали аукцион по продаже футболок на платформе MatchWornShirt, чтобы пожертвовать вырученные средства ассоциации «Народная помощь Приморских Альп» (фр. Secours populaire des Alpes-Maritimes). Именно департамент Приморские Альпы, после Парижского региона, принял больше всего украинских беженцев с начала вторжения российских войск в Украину.

Кроме того, президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев сделал личное пожертвование в пользу ассоциации Secours Populaire, а клуб передаст часть выручки от матча.

Все собранные средства пойдут на финансирование экстренной помощи для многих семей в Приморских Альпах, включая продукты питания, одежду, средства гигиены для взрослых, а также школьные наборы, мебель и уроки французского языка для детей.

© ФК «Монако»

Перед началом матча Олег Петров, вице-председатель и генеральный директор «Монако», и Жан-Пьер Ривер, президент «Ниццы», символически вручили по футболке от каждого клуба Жану Стеллиттано, генеральному секретарю Федерации Народной помощи Приморских Альп (фр. Fédération des Alpes-Maritime du Secours populaire), вместе с Еленой Васиной, украинским волонтером ассоциации.

Жан Стеллиттано и Елена Васина сделали символическое касание по мячу в начале матча, чтобы отметить преданность волонтеров «Народной помощи» перед пятьюдесятью добровольцами ассоциации и семьями беженцев, приглашенных на дерби.

«Футбольный клуб «Монако» и его президент Дмитрий Рыболовлев связались с нами, чтобы сообщить о своем желании помочь ассоциации, — объясняет Жан Стеллиттано. — Такое внимание на дерби, которое будоражит сердце региона, является большой наградой для наших волонтеров, которые были очень заняты в последнее время».

Напомним, что ФК «Монако» и президент клуба Дмитрий Рыболовлев уже продемонстрировали свою щедрость, сделав несколько недель назад два пожертвования Красному Кресту Монако в поддержку украинского населения.