В воскресенье днем на стадионе «Луи II» ФК «Монако» одержал уверенную победу над ПСЖ со счетом 3:0.

Результат матча: 3-0

После двух поражений подряд, в Лиге Европы и в чемпионате, «Монако» реабилитировался в глазах болельщиков наилучшим образом – разгромив ПСЖ (3:0). Подопечные Клемана показали прекрасный футбол в присутствии Князя Альбера II, который смотрел матч вместе с дочерью президента клуба Екатериной Сартори Рыболовлевой и ее мужем Хуаном Сартори. Что касается парижан, то они выглядели совершенно неубедительно.

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Доминируя с самого начала игры, «Монако» преумножал опасные моменты у ворот соперника, пока наконец не «размочил» счет с помощью Виссама Бен-Йеддера (см. ниже). Благодаря надежной обороне, «красно-белые» держали на расстоянии нападающих парижан, в частности, Килиана Мбаппе. И в редких случаях, когда ПСЖ все же удавалось пройти оборону монегасков, Александр Нюбель оказывался на месте и смог по итогу сохранить свои ворота в неприкосновенности. Следует отметить возвращение голевого дуэта Фолланд/Бен-Йеддер, который сыграл ключевую роль в победе монегасков.

Этот успех позволяет «Монако» немного передохнуть после серии неудач и по-прежнему рассчитывать на пьедестал в конце сезона. Для этого им нужно будет показать такую же игру после международного перерыва. Останется ли Филипп Клеман во главе тренерского штаба? По информации L’Équipe, опровергнутой клубом, Дмитрий Рыболовлев хотел бы произвести серьезные изменения в следующем сезоне. Трио Петров-Митчелл-Клеман должно показать себя незаменимым, чтобы избежать возможных перестановок в организации клуба. Для этого достаточно провести такую же концовку сезона, как в прошлом году.

Возвращение «Йеддерланда»?

Дубль Виссама Бен-Йеддера и гол Кевина Фолланда. В матче против лидеров чемпионата мы стали свидетелями феноменального возвращения голевого дуэта прошлого сезона, который болельщики «красно-белых» ласково назвали «Йеддерландом».

Виссам Бен-Йеддер открыл счет (1-0, 25′) блестящим ударом с лету после передачи с фланга от Юссуфа Фофаны. Он же (Бен-Йеддер) идеально подал на Кевина Фолланда после перерыва (2-0, 68′). Игрок сборной Франции завершил свой прекрасный день голом с пенальти (3-0, 84′), который заработал Кевин Фолланд. Долгожданное возвращение «Йеддерланда»?

Игрок матча: вдохновленный Юссуф Фофана

Полузащитник «Монако» прекрасно проявил себя в этом матче, дважды сыграв решающую роль. В первом моменте, Юссуф сделал голевую передачу на Бен-Йеддера. Это его 4-я голевая передача в этом сезоне в Лиге 1. Фофана был также близок к тому, чтобы забить ударом низом незадолго до перерыва…

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Но Джанлуиджи Доннарумма надежно сыграл в воротах (41′). Во втором тайме Фофана начал голевую атаку монегасков, отдав прекрасную передачу вразрез на Виссама Бен-Йеддера, который затем вывел Фолланда на идеальную позицию для удара (2-0, 68′).

Статистика: 17

Количество голов, забитых Виссамом Бен-Йеддером в этом сезоне за 28 матчей в Лиге 1. Теперь он единоличный лидер в таблице бомбардиров чемпионата.

En équipe, les 3 points de la victoire🫂🇲🇨



‣ 𝟯-𝟬 #ASMPSG pic.twitter.com/5P0elxZxah — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) March 20, 2022

Цитата дня: «Мы хотели реабилитироваться после наших поражений в Лиге Европы и Кубке Франции»

Виссам Бен Йеддер: «Мы хотели реабилитироваться после наших поражений в Лиге Европы и Кубке Франции. Победа перед (международным) перерывом — это хорошо, она положила конец неудачной серии в лиге. Успех наконец-то на нашей стороне. Я надеюсь, что так будет продолжаться до конца сезона. В любом случае мы не сдадимся. Наша цель — получить место в еврокубках в следующем сезоне. Для этого нам нужно выиграть серию матчей. Это то, чего нам не хватало до сих пор».

Фокус: Болельщики выражают свое недовольство

Болельщики «Монако» в течение нескольких дней активно пользовались социальными сетями, чтобы выразить свое разочарование последними результатами клуба, а в начале матча вывесили баннеры «Как и вы, мы в отпуске» и «Добро пожаловать на 45-й Фестиваль циркового искусства Монте-Карло», чтобы выразить свой гнев.

Первые пятнадцать минут матча на трибунах стадиона «Луи II» стояла леденящая душу тишина из-за отсутствия монакских ультрас. Однако после того, как они вернулись, стадион не утихал ни на минуту до завершения встречи. Ценная поддержка, которую игроки «Монако» вернули, обеспечив чистую победу над ПСЖ. Начало примирения?

Жест: «Монако» вновь заявляет о своей поддержке Красному Кресту Монако

Через несколько дней после того, как клуб и его президент Дмитрий Рыболовлев объявили о пожертвованиях в пользу Красного Креста Монако в поддержку украинского населения, ФК «Монако» решил перечислить часть выручки от матча в пользу этой монакской организации. Таким образом клуб продолжает поддерживать мирное население, страдающее от вооруженного конфликта в Украине.