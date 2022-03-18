ФК «Монако» выбыл из Лиги Европы после ничьей 1:1 с «Брагой» на стадионе «Луи II» в четверг вечером.

Результат матча :1-1

Большое разочарование для болельщиков «красно-белых». Проиграв первый матч в Португалии (2:0), подопечные Филиппа Клемана не смогли переломить ситуацию на «Луи II», сыграв вничью с «Брагой» (1:1).

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В первом тайме «Монако» создал ряд моментов, но не смог ими воспользоваться. Как говорят в футбольном мире: «Не забиваешь ты — забивают тебе». Монегаски пропустил первый гол после удара Абеля Руиса (0-1, 19′), который не промазал на добивании после удара Андре Кастро. «Красно-белые» вышли из раздевалок другой командой, но команде не хватило удачи в реализации моментов. В концовке матча монегаски, кажется, перестали верить в возможность спасти игру. Аксель Дисаси забил гол престижа на 90-й минуте после подачи с углового (1-1, 90′).

Теперь все внимание приковано к чемпионату, в котором «Монако» примет «Пари Сен-Жермен» в воскресенье (13:00) в рамках 29-го тура Лиги-1.

Лучший игрок матча («Монако»): Аксель Дисаси

Аксель Дисаси — игрок матча в стане «Монако». Аксель надежно оборонялся весь матч и спас монегасков от поражения в концовке игры.

Статистика: 19

Количество ударов, нанесенных «Монако» в этом матче (7 в створ).

Цитата: «Мы должны сделать больше»

Аксель Дисаси: «Все решилось в первом матче, в котором мы уступили с разницей в два мяча. Мы очень хотели переломить этот результат, но нам много не хватило. Европейская весна для нас закончена. Теперь мы сосредоточимся на чемпионате, ведь в воскресенье нас ждет большая игра. Мы понимаем, что должны сделать больше, и мы сделаем все, чтобы оправдаться в глазах болельщиков».