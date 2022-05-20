Президент клуба приехал на предпоследнюю тренировку ФК «Монако».

Финишная прямая для «Монако». В четверг, 19 мая, «красно-белые» провели тренировку перед матчем с «Лансом», который состоится в субботу, 21 мая. Результат матча будет решающим: в случае победы подопечные Филиппа Клемана, занимающие второе место в турнирной таблице Лиги 1, получат прямую путевку в Лигу чемпионов (если «Монако» добьется лучшего результата, чем «Марсель», или если обе команды проиграют и «Ренн» не выиграет, а монегаски сохранят при этом лучшую разницу мячей над «Марселем»).

ФК «Монако» пройдет в Лигу Европы, если сыграет вничью, а «Марсель» выиграет. Или если «красно-белые» выиграют и «Марсель» выиграет и получит преимущество по разнице мячей. Или если «Монако» проиграет, «Марсель» не проиграет, а «Ренн» не выиграет.

В то же время никто не собирается расслабляться. Президент клуба Дмитрий Рыболовлев присутствовал на тренировке монегасков в четверг на базе клуба в Ля Тюрби, чтобы поддержать их перед столь важным матчем. Его сопровождали технический директор клуба Джеймс Банс и спортивный директор Пол Митчелл.

Le Président Dmitry Rybolovlev à l’entraînement de nos Rouge et Blanc ce jeudi matin.



𝗗𝗔𝗚𝗛𝗘!

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🔜 J-2 #RCLASM pic.twitter.com/nsqyedHYat — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) May 19, 2022

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Футболисты также могут рассчитывать на неизменную поддержку своих болельщиков. Так более 300 болельщиков, включая школьников и членов любительских клубов региона, были приглашены на стадион «Луи II» в среду 18 мая для просмотра тренировки. Настоящий момент соучастия между футболистами и их публикой. Тренировка завершилась селфи и раздачей автографов, к радости поклонников.

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Не терять концентрацию

Осталось только 100-процентно выложиться в этом решающем матче в субботу. «Красно-белые» уверены в своих силах. Нападающий Кевин Фолланд высказался в четверг на пресс-конференции: «Мы с нетерпением ждем этого матча, этого большого финала. Мы знаем, что у «Ланса» тоже хороший период, но мы играем в футбол именно для того, чтобы играть такие матчи. Разумеется, мы хотим попасть в Лигу чемпионов, но нервозности нет. Мы просто хотим насладиться моментом и игрой».

«Президент здесь, чтобы поддержать нас, мы это очень ценим. Мы находимся на финишной прямой, и то, что он с нами, очень позитивно для всей команды», — добавил немецкий нападающий «Монако».

Кроме того, тренер Филипп Клеман настаивает на том, что, несмотря на девять побед подряд, концентрацию никто не теряет. «Я видел тренировки, все остаются сосредоточенными (…) Я не думаю, что у нас есть хотя бы один игрок, который не понимает важности этого матча (…) Для меня самое главное — показать все, на что мы способны. (…) Я счастлив, что у нас уже есть путевка в Лигу Европы, но я очень надеюсь, что мы завоюем место в Лиге чемпионов».

Тренер также сказал, что хотел бы привлечь еще больше болельщиков на трибуны. Субботний матч будет транслироваться на большом экране на стадионе «Луи II». С 20:00 можно будет занять место и насладиться целым рядом развлечений, подготовленных по этому случаю, таких как выступление чирлидерш, бар с прохладительными напитками и фотобудка.

Практическая информация: