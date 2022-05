Pour découvrir les jardins de la Principauté, des activités sont organisées le week-end du 4 et 5 juin, de 10 heures à 16 heures.

Monaco participe aussi aux « Rendez-vous aux Jardins ». Depuis 2018, l’évènement français est devenu européen et Monaco a rejoint l’initiative. Ces rendez-vous permettent de mettre en avant la grande diversité des jardins en Europe. L’évènement fête cette année sa 19ème édition et pose la question des « Jardins face aux changements climatiques. »

Pour l’occasion, Monaco propose de découvrir, pour certains, ou redécouvrir, pour d’autres, les jardins de la Principauté et plus particulièrement les Jardins Saint-Martin, entre le Musée Océanographique et le Palais Princier.

Au départ du parvis du musée, des « balades urbaines » seront proposées pour découvrir les efforts effectués par Monaco pour préserver son patrimoine végétal et renforcer la place de la nature en ville.

Un banc photovoltaïque sera aussi présenté en avant-première dans les Jardins Saint-Martin. Il résulte du projet « Jardisol » réalisé par le Lycée Technique et Hôtelier de Monaco en collaboration avec la Mission pour la Transition Énergétique et la Direction de l’Aménagement Urbain.