Le Prince Albert II a assisté à l’avant-première de ce documentaire centré autour du pilote de F1 Jackie Stewart Obe.

Avis aux grands fans de Formule 1 ! Jeudi 26 mai, au One Monte-Carlo, avait lieu l’avant-première du film STEWART, un documentaire retraçant la vie du célèbre pilote de F1 : Jackie Stewart Obe.

En sa présence et celle du Prince Albert II, le long-métrage avait vocation à lever des fonds pour l’association Race Against Dementia.

LIRE AUSSI : Que retenir de la 79e édition du Grand Prix de Monaco de Formule 1 ?

Grâce à des images d’archives intégralement restaurées, le documentaire montre les débuts de Sir Jackie, ses exploits, son premier titre de champion, en 1969, et sa bataille pour améliorer la sécurité des courses dans les années 1970.

Pour Mark Stewart, le fils de Sir Stewart et réalisateur du documentaire : « la réalisation de ce film a été des plus fascinante pour moi, non seulement en tant que réalisateur, mais aussi en tant que fils. Lorsque je regarde ces images, j’y vois des sortes de capsules temporelles. »

La démence est une maladie qui touche plus de 50 millions de personnes. Ses symptômes se traduisent, le plus souvent, par une perte de mémoire et de mobilité qui rendent la vie quotidienne difficile. La maladie d’Alzheimer en est la plus représentative.

La femme de Jackie Stewart, avec qui il est marié depuis plus de 60 ans, a été diagnostiquée en 2014.