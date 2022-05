Christopher Subtil Conceicao et Noémie Serra ont remporté une épreuve technique chacun.

Ils ont rendu fière la Principauté ! Christopher Subtil Conceicao et Noémie Serra, tous deux jeunes croupiers représentants de Monaco pour l’European Dealer Championship, se sont brillamment illustrés lors de la compétition.

En effet, si le tournoi a été remporté par Christoph Boo, du Casino de Zurich, suivi par Daniel Rhodes, du Casino de l’Hippodrome à Londres, et de Zoltan Horvath, du Casino Györ en Hongrie, les deux représentants de la Principauté n’étaient pas bien loin du podium ! Noémie est arrivée quatrième et Christopher sixième, sur une quarantaine de participants.

Mieux encore : tous deux ont remporté une épreuve technique. Christopher Subtil Conceicao a ainsi été sacré « Best Card Handler » et Noémie Serra, « Best Cutting Chips ».

© Monte-Carlo SBM

Une véritable fierté pour Monaco ; le Prince Albert II était d’ailleurs présent pour l’événement. « Un bel accomplissement pour le Casino de Monte-Carlo, avec Noémie Serra et Christopher Subtil Conceicao, finalistes du championnat, qui remportent également deux des épreuves techniques en mettant en avant un savoir-faire transmis de génération en génération », a commenté de son côté Pascal Camia, vice-Président de l’European Casino Association.