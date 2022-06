Le sapeur-pompier de 52 ans a succombé à ses blessures en marge de l’incendie qui a ravagé un appartement de 400 m2 au 21 Princesse Grace.

C’est le premier soldat mort au feu de l’histoire du Corps des Sapeurs-Pompiers de la Principauté. Le sergent Thierry Perard est décédé à l’âge de 52 ans le 19 juin dernier, en marge de son intervention sur l’incendie qui s’est déclaré dans l’immeuble 21 Princesse Grace.

Un hommage militaire national sera rendu au sapeur-pompier disparu ce vendredi 24 juin, à 9 heures. Il sera retransmis par Monaco Info et sera commenté par la journaliste Sandrine Nègre.

En parallèle, la fille de Thierry Perard, Mathilde, a ouvert une cagnotte Leetchi, nommée « Pour mon papounet d’amour ». Elle est destinée à financer les travaux que le sapeur-pompier avait entrepris dans la maison familiale : « Mon papa est parti rejoindre les étoiles dimanche le jour de la fête des papas… ça été pour moi le pire jour de ma vie. J’ai perdu mon pilier ma raison de vivre. Jamais je n’aurais imaginé à 20 ans seulement de perdre mon papa, il y avait tellement de choses à voir ensemble et j’avais tant à apprendre encore de lui… Thierry mon papa a été une personne exceptionnelle avec la main sur le coeur, il est ma fierté, la vie a décidée de me l’enlever…. maintenant il me surveille et me conseillera de la haut …. je t’aime papa et je t’aimerais toute ma vie », peut-on lire.

A ce jour, la cagnotte a déjà réuni près de 5 000 euros. Vous pouvez faire un don libre en cliquant sur ce lien.