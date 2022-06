Le Sergent Thierry Perard a succombé à ses blessures au Centre Hospitalier Princesse Grace.

Ce dimanche 19 juin, un violent incendie s’est déclaré dans un appartement de 400 m2 de l’immeuble « 21 Princesse Grace », à deux pas du Grimaldi Forum, où se déroule actuellement le 61e Festival de Télévision de Monte-Carlo, et de la Villa Sauber.

Si les causes du sinistre n’ont pas encore été révélées, les autorités font part d’un premier triste bilan : le Sergent Thierry Perard, 52 ans, est décédé au CHPG, blessé lors de l’intervention. Après plus de 26 années de service, il laisse une épouse et une fille de 21 ans.

Le Gouvernement Princier a précisé sur ses réseaux sociaux : « Le Corps des Sapeurs-Pompiers de Monaco demande que soient respectés l’intimité de la famille et le recueillement des siens. Il ne sera fait aucun autre commentaire pour l’instant. »

Huit autres personnes, dont un second sapeur-pompier, ont été transportées au CHPG, intoxiquées par la fumée.

Cet incendie a nécessité le déploiement de moyens importants : 65 pompiers et plus de 15 véhicules ont été mobilisés et la circulation a été coupée. D’après nos confrères de Monaco Matin, ce lundi, la police technique et scientifique de la Sûreté publique devrait procéder aux premières constatations pour déterminer les causes de l’incendie. L’appartement est placé sous scellés. Monaco Matin précise également que « les deux occupants de l’appartement d’où est parti le feu, transportés au CHPG, devraient bientôt être entendus par les enquêteurs de la police judiciaire. »

La rédaction de Monaco Tribune adresse ses plus sincères condoléances à la famille du Sergent Perard, à ses amis et collègues.