Сержант Тьерри Перар (Thierry Perard) умер от ран в Больнице Княгини Грейс (CHPG).

В воскресенье, 19 июня, разгорелся сильнейший пожар в квартире площадью 400 кв.м. в доме 21 по авеню им. Княгини Грейс, в двух шагах от Гримальди Форума, где сейчас проходит 61-й Телевизионный фестиваль Монте-Карло, и виллы Собер.

Причины возгорания еще не выяснены, но власти уже подвели первый печальный итог: участвовавший в операции по тушению пожара 52-летний сержант Тьерри Перар скончался в больнице. Службе он посвятил 26 лет, у него осталась вдова и дочь, которой 21 год.

Княжеское Правительство уточнило в соцсетях: «Корпус саперов-пожарных просит уважать родственников покойного и не мешать их горю. На данный момент никаких других комментариев сделано не будет».

Еще восемь человек, один из которых пожарный, были госпитализированы в CHPG с отравлением угарным газом.

Пожар потребовал задействовать значительные средства: 65 пожарных, более 15 пожарных расчетов; движение транспорта было остановлено. Наши коллеги из Monaco Matin сообщили, что уже в понедельник техническое и научное отделение подразделения общественной безопасности полиции должно сообщить первые результаты расследования причин пожара. Квартира была опечатана. Monaco Matin также уточняет, что «оба жильца квартиры, в которой произошло возгорание, госпитализированы в CHPG, и скоро с ними побеседуют следователи уголовной полиции».

Национальный Совет принес соболезнования

В понедельник утром Национальный Совет обратился с посланием:

«Председатель Стефан Валери (Stéphane Valeri), а также все национальные Советники и постоянные сотрудники парламента разделяют боль Корпуса саперов-пожарных Монако в этот трагический час, когда один из их товарищей отдал жизнь, исполняя долг и защищая жизни других людей. Национальный Совет приносит глубочайшие соболезнования родным и близким сержанта Тьерри Перара, разделяет боль потери и пребывает рядом с пожарными в горе утраты. Члены Национального Совета заверяют в своей глубочайшей признательности Корпусу саперов-пожарных за их преданное служение народу и ежедневную самоотдачу».

Редакция Monaco Tribune также выражает глубочайшие соболезнования семье сержанта Перара, его друзьям и коллегам.