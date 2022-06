Alors que les joueurs de l’AS Monaco ont déjà repris le chemin de l’entraînement ce lundi, le directeur sportif du club s’est exprimé à l’aube d’une saison 2022-2023 qui s’annonce une nouvelle fois riche sur le Rocher.

La pré-saison

Si le groupe qui a repris l’entraînement n’est pas encore totalement au complet, à l’image de l’international français Wissam Ben Yedder, en vacances après avoir disputé la Ligue des Nations, la majorité des cadres étaient sur la pelouse ce mardi matin. Au programme : tests médicaux, physiques, course et travail en salle.

Une reprise de l’entraînement précoce – l’AS Monaco est le premier club à reprendre en Ligue 1 – qui s’explique par les échéances européennes du club, qui comme la saison dernière, devra une nouvelle fois passer par les barrages pour accéder à la phase de groupes de la Ligue des champions.

« Notre volonté est vraiment de pouvoir monter en rythme pour être prêts dès le coup d’envoi des barrages européens et de la Ligue 1, a d’ailleurs confirmé Paul Mitchell, conscient de l’importance d’une préparation physique optimale pour aborder au mieux l’échéance européenne. Nous devrons être prêts, dans les meilleures conditions physiques, mentales et au top de notre condition pour relever ce défi de taille. »

Si le planning des matchs amicaux n’a pas encore été dévoilé, deux rencontres sont déjà prévues. Ce samedi 25 juin face au Cercle Bruges, au Centre de Performance de La Turbie, et mercredi 29 juin, toujours à La Turbie, face au club suisse de Saint-Gall.

Le mercato

Paul Mitchell a un principe : ne jamais dévoiler l’identité des joueurs visés, ni même évoquer des noms de joueurs appartement à d’autres clubs. « Ce n’est pas respectueux, donc je vais me limiter et dire que ce sont deux bons joueurs », a-t-il confié à propos des rumeurs autour de Paulo Dybala et Clément Lenglet.

Si le directeur sportif de l’ASM a reconnu qu’Aurélien Tchouaméni était un « super joueur », il a aussi précisé que son départ était « une opportunité pour certains de montrer ce qu’ils savent faire. »

Eliot Matazo le premier, « qui a encore grandi la saison dernière », mais aussi Soungoutou Magassa, « qui a signé son premier contrat professionnel cette année et qui s’entraîne avec le groupe depuis la reprise », sans oublier évidemment Youssouf Fofana, « qui a réalisé une superbe deuxième partie de saison en Ligue 1. »

Les joueurs de l’AS Monaco à l’entraînement/©AS Monaco

Au rayon des arrivées, Paul Mitchell a déclaré que le club sera « agressif, mais de manière stratégique. » Une manière de dire que l’AS Monaco flairera les bonnes affaires et les jeunes à forts potentiels, sans dépenser des sommes folles. Mais le directeur sportif du club a aussi précisé que l’équipe aura « peut-être » besoin de « plus d’expérience » même si les jeunes seront encore au coeur du projet.

« On a envie de faire progresser nos jeunes au contact de joueurs plus mûrs, en gardant la stabilité que cela nécessite. Il y a beaucoup de potentiel, on l’a vu avec notre groupe U19. On a une belle équipe et il faut faire confiance à ce groupe. Le tout en trouvant des profils pour l’améliorer, afin d’être compétitifs dans les trois compétitions ».

Les ambitions

Le directeur sportif de l’AS Monaco s’est montré clair : l’équipe sera compétitive cette saison. « Nous avons un actionnaire qui est très ambitieux et qui veut le meilleur pour l’AS Monaco. »

Engagé sur trois tableaux cette saison encore, l’ASM a l’ambition de s’appuyer sur un groupe étoffé, en quantité, pour se préparer au mieux à l’enchaînement des matchs, mais aussi et surtout en qualité. « On a des profils intéressants au sein de l’effectif mais pour laisser partir d’autres joueurs, il faudra des offres très, très importantes, comme avec Aurélien Tchouaméni », a-t-il averti.

Les grands clubs européens sont donc prévenus. Monaco ne laissera pas partir si facilement ses pépites. Et le club du Rocher compte plus que jamais jouer un rôle sur la scène nationale mais aussi continentale, avec cette fois, une participation à la Ligue des champions.

« On s’est hissé deux fois sur le podium de Ligue 1 dernièrement. On veut toujours repousser nos limites, progresser sûr et en dehors du terrain ». La saison est lancée.