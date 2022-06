L’établissement a adhéré au label gouvernemental Commerce Engagé®.

Alors que la Journée Mondiale pour l’Environnement a pris fin le 5 juin dernier, pas question pour certains établissements de rester les bras croisés. La boutique AS Monaco x Kappa a adhéré, cinq jours plus tard, au label gouvernemental Commerce Engagé®.

Un label attribué depuis 2017 aux commerces et restaurants de la Principauté, qui vise à accompagner les adhérents vers une démarche de consommation durable, et qui compte aujourd’hui une centaine de professionnels.

C’est donc en présence de Valérie Davenet, Directeur de l’Environnement, Tyson Henly, Directeur Commercial de l’AS Monaco, et Laurent Loutz, Retail Manager chez Kappa en charge de la boutique AS Monaco que la signature a été apposée. L’AS Monaco bénéficiera donc désormais d’un accompagnement personnalisé pour améliorer sa démarche environnementale. La boutique s’engage également à mettre en œuvre au moins une nouvelle pratique éco-responsable par an.

Cette adhésion vient renforcer l’engagement de la boutique et du club en faveur de l’environnement. En effet, l’AS Monaco œuvre déjà avec notamment la mise à disposition de gobelets réutilisables aux buvettes pour le public, l’installation de LED avec détecteurs de mouvements dans les bureaux, le lancement d’une application de covoiturage entre les supporters, l’installation de panneaux solaires pour produire l’eau chaude du centre d’entraînement, le tri des déchets et la création d’un jardin potager au centre de performance.