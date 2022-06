Les joueuses de Stéphane Guigo se sont inclinées sur la pelouse du Bourges Foot 18 (1-0) lors du match aller du premier tour des barrages.

Les Monégasques n’ont désormais plus le choix. Pour se qualifier pour le deuxième tour des barrages et continuer à rêver d’une accession en deuxième division à l’issue de la saison, les coéquipières d’Houleye Deme devront l’emporter dimanche prochain (15h) au stade Prince Héréditaire Jacques.

Un but dans les derniers instants de la partie

Battues par le Bourges Foot 18 dans les derniers instants de la rencontre avec un but concédé à la 85e minute, les Monégasques se sont compliquées la tâche, mais rien n’est encore joué.

Héroïques tout au long de la saison et invaincues en championnat, les joueuses du président André-Pierre Couffet ont les qualités pour inverser la tendance et se hisser au prochain tour. Pour rappel, en cas de qualification, il faudra encore passer un tour (19 et 26 juin) pour valider son billet pour la D2.