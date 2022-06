Activités, découvertes et apprentissages, un évènement ludique et instructif à destination des grands comme des petits.

Un rendez-vous annuel, une nouvelle fois réitéré. Depuis 2011, Monaco organise chaque année en juin les APIdays. Cet évènement est le prolongement d’un partenariat avec l’Union Nationale de l’Apiculture Française (UNAF), signé en 2005, qui a permis d’installer plusieurs ruches sur le toit terrasse du Musée des Timbres et des Monnaies à Fontvieille.

Ainsi, pour célébrer les abeilles et leur importance, la Direction de l’Aménagement Urbain organise des animations gratuites au Jardin de l’Unesco sur les terrasses de Fontvieille. L’occasion pour les enfants mais aussi pour les adultes d’en apprendre plus sur les abeilles grâce à des apiculteurs passionnés qui sensibiliseront à la préservation des abeilles et leur rôle fondamental à travers des activités ludiques.

Au programme, il y aura une présentation des bienfaits des plantes mellifères, une exposition sur l’Histoire des abeilles, des ateliers de fabrication de bougies en cire naturelle, des observations d’abeilles pour mieux les comprendre et les différencier des guêpes et des frelons et bien évidemment, des échanges avec les apiculteurs qui organiseront des extractions de miel, des jeux et des quizz.

L’évènement se tiendra le vendredi 24 et le samedi 25 juin, toute la journée, de 9 heures à 16 heures, au Jardin de l’Unesco.