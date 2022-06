Un imposant mammouth, vieux de 30 000 ans, va être de retour à Monaco, après avoir été exposé quatre mois à Chartres.

Le squelette a été démonté ce mercredi 8 juin, en présence de représentants monégasques, avant d’embarquer à bord du camion d’un transporteur spécialisé. Du 5 février au 5 juin 2022, plus de 15 000 personnes sont venues l’admirer, le mammouth local a connu un grand succès.

Ce squelette de mammouth laineux avait été prêté par le musée d’anthropologie préhistorique de Monaco. Il était le clou du spectacle du l’exposition « Mammouths ! Des géants en vallée de l’Eure », organisée en partenariat avec le Muséum d’Histoire naturelle de Paris. Elle s’est clôturée ce dimanche 5 juin et avait pour but de mieux faire connaître l’évolution du mammouth.

Le spécimen prêté par Monaco mesure près de trois mètres de haut et date d’environ 30 000 ans. Il est l’une des nombreuses pièces du musée monégasque, situé au-dessus du Jardin Exotique, dont la visite coûte un euro symbolique. On y retrouve une grande collection d’ossements d’animaux, de restes humains et de diverses pièces historiques.