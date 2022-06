Le week-end dédié aux Sites historiques Grimaldi de Monaco a débuté ce samedi matin, sur la place du Palais Princier.

Dès 10h, la place du Palais était pour le moins animée. La troisième édition des Rencontres des Sites historiques Grimaldi de Monaco est officiellement lancée, avec l’ouverture du Village des Sites. Des dizaines de stands différents, des ateliers culinaires aux stands de bijoux et ornements, en passant par toutes les spécialités locales des 3 départements et 14 communes présentes.

Paul Charoy / MT Paul Charoy / MT

L’ambiance est conviviale et on peine presque à marcher tant le public répond présent, dans les petites allées du Village. Au milieu de ce dernier, les curieux s’arrêtent devant un petit enclos, pour observer deux lamas, accompagnés d’une chèvre et d’un mouton, qui se prélassent à l’ombre des arbres de la Place.

11H15, le Prince Albert II est attendu pour le discours d’ouverture du week-end. « Après deux années d’absence, la Rencontre des Sites historiques Grimaldi de Monaco est enfin de retour sur la place du Palais, pour notre plus grand plaisir. Comme tout ce qui est attendu avec impatience, cette troisième édition n’en a que plus de valeur. Mais elle a également du prix à mes yeux et dans mon cœur car elle accueille des territoires qui sont étroitement liés à ma famille, qui sont restés attachés à leur histoire partagée à la Principauté et que j’ai aimé visiter » a déclaré le Souverain. Il a ensuite remis des trophées et récompenses aux différents maires des communes invitées.

Le spectacle ne fait que commencer pour les spectateurs qui assistent ensuite à la traditionnelle à la Grande relève de la Garde par le Corps des Carabiniers du Prince. L’après-midi sera rythmée par plusieurs représentations sur scènes, musicales et de danse.

A ne pas rater ce soir, le Grand Concert de l’Orchestre des Carabiniers du Prince à 20h45 puis le spectacle « Son et Lumière » sur les façades du Palais Princier, à 22h.

Voici le programme de la journée de demain :