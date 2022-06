Pour lutter contre la propagation du VIH, Fight Aids Monaco, dont la présidente de l’association est la Princesse Stéphanie, revient à Fontvieille le 30 juin.

10 ans plus tard, Fight Aids Monaco continue son combat avec ses Test In The City. Le principe est simple : proposer des centres de dépistages à des points stratégiques pour déceler au plus vite les nouveaux malades et leur apporter les soins nécessaires.

Cela permet, non seulement de freiner la propagation du virus grâce au traitement qui rend le virus indétectable, et donc non transmissible, mais aussi de limiter les symptômes de la maladie.

Pour rappel, la Princesse Stéphanie, le Gouvernement Princier et la Mairie de Monaco ont signé, en 2018, la déclaration de Paris « Vers Monaco Sans Sida » qui engage à poursuivre les actions de prévention contre le VIH et atteindre un objectif de 90% des personnes atteintes diagnostiquées, 90% des personnes diagnostiquées sous traitement et 90% des personnes sous traitement avec une charge virale indétectable.

Le prochain rendez-vous est demain, 30 juin, de 10 heures à 18 heures sur le parvis de la galerie marchande de Fontvieille. Le test est gratuit, anonyme et rapide et effectué par les bénévoles de la Croix-Rouge Monégasque et de Fight Aids Monaco.

Le Centre hospitalier Princesse Grace (CHPG) propose également une permanence où vous pouvez prendre rendez-vous au : +377 97 98 84 12

Plus d’informations : Fight Aids Monaco