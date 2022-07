L’auteur à succès, David Foenkinos, était le dernier invité du mois de juin.

Amoureux de la culture, cette manifestation est faite pour vous. Depuis le début de l’année, l’Hôtel Métropole Monte-Carlo a lancé un nouvel évènement récurrent : Les Rendez-vous culturels. L’objectif est simple, rencontrer les artistes dans un environnement intimiste avec un nombre de personnes limité pour un instant privilégié.

L’ambiance est chaleureuse et pour mettre tout le monde à l’aise, l’artiste est d’abord interviewé par une journaliste. Arrive ensuite les questions des invités et le rendez-vous se clot avec une séance de dédicace autour d’une coupe de champagne et de mignardises.

Anne Parillaud, Maud Fontenoy et Francis Huster se sont déjà prêtés au jeu avec succès. Tous venus pour présenter leur livre, l’offre est vouée à se diversifier à tous les artistes en général. David Foenkinos, écrivain de renom aux multiples prix littéraires et notamment connu pour son best-seller La Délicatesse, était le dernier artiste de la saison.

David Foenkinos, un romancier joyeux et abordable

Jeudi 30 juin, l’auteur est venu à la rencontre d’une poignée de personnes pour présenter Numéro Deux. Son nouveau livre plonge le lecteur dans une histoire originale, celle de Martin Hill, l’acteur qui n’a pas été choisi pour jouer le rôle d’Harry Potter. Alors qu’il aurait pu avoir une grande carrière, à l’image de Daniel Radcliffe, le livre raconte la vie fictive du malheureux. Entre humour et mélancolie, le roman questionne la notion de destinée et loue la vertu de l’échec.

© Hôtel Métropole Monte-Carlo

D’ailleurs, depuis la sortie du roman, David Foenkinos avoue que « tout le monde [lui] parle de ses échecs » pour témoigner de l’utilité de rater certaines choses de la vie. « Un livre qui fait l’éloge des numéros deux […] de la beauté à avoir cette seconde place », c’est ainsi que David Foenkinos décrit le mieux son roman.

Après une courte pause estivale, les Rendez-vous Culturels comptent reprendre dès la rentrée avec de jolis idées d’artistes en tête. Pour conserver, le côté intimiste, il est nécessaire de réserver sa place au + 377 93 15 15 75.