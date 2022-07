La Princesse Stéphanie et ses enfants Pauline et Louis Ducruet et Camille Gottlieb étaient présents à la soirée.

Sensibiliser au VIH et prévenir les nouvelles contaminations. Voilà les missions principales de l’association Fight Aids Monaco. Présidée par la Princesse Stéphanie, l’association a organisé son traditionnel Gala d’été, ce samedi 23 juillet à la Salle des Etoiles.

Pour récolter des fonds et soutenir la cause, la tombola du Gala proposait de remporter une superbe Fiat 500 électrique et de nombreux autres lots. Au total, 650 convives participaient à la soirée caritative.

Pour terminer le dîner et la soirée en beauté, Queen Machine a enflammé la scène. Le groupe a repris les chansons célèbres de Queen dont le chanteur, Freddie Mercury, avait été l’un des premiers à révéler sa séropositivité. Ensuite, un magnifique feu d’artifice a illuminé la Principauté.

© Frederic Nebinger

Une maladie loin d’être éradiquée

« Il faut rappeler aux gens que la lutte contre le VIH continue. À cause de la pandémie, dans beaucoup de pays, il y a eu des personnes qui ont eu des ruptures dans leur traitement, qui ne se sont pas fait dépister à temps et qui maintenant sont dans la souffrance » a déclaré la Princesse Stéphanie.

© Frederic Nebinger

Alors que l’ONU Sida avait fixé la fin de la maladie en 2030, cet objectif semble difficile à respecter, tant le nombre de cas ne cesse d’augmenter avec 1,6 million supplémentaire chaque année.