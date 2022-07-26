На вечере присутствовала Принцесса Стефания с детьми Полин и Луи Дюкрюэ (Pauline et Louis Ducruet), а также Камилла Готлиб (Camille Gottlieb).

Привлечь внимание к вопросу ВИЧ и предупредить новые случаи заражения — такова основная миссия ассоциации Fight Aids Monaco, которую возглавляет Принцесса Стефания. Ассоциация провела свой традиционный гала-вечер в субботу, 23 июля, в «Звёздном зале».

Чтобы собрать средства и поддержать эту инициативу, на гала-вечере был разыгран роскошный электромобиль Fiat 500 и множество других призов. В общей сложности, в благотворительном вечере участвовали 650 гостей.

Блестящим окончанием вечера стало выступление Queen Machine, которые буквально зажгли зал. Группа исполнила знаменитые песни Queen, чей солист Фредди Меркьюри (Freddie Mercury) оказался одним из первых, кто открыто заявил о своём заболевании. Затем Княжество озарилось сиянием фейерверков.

@ Фредерик Небенже

До победы над болезнью еще далеко

«Необходимо напоминать людям, что борьба против ВИЧ продолжается. Из-за пандемии во многих странах люди перестали получать лечение, другие не смогли вовремя узнать о своей болезни, и сейчас они страдают,» — сказала Принцесса Стефания.

@ Фредерик Небенже

Хотя программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ONU Sida) надеется победить болезнь к 2030 году, эта цель кажется труднодостижимой, поскольку число новых случаев заражения продолжает увеличиваться на 1,6 миллиона ежегодно.