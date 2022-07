En l’honneur du Prince Albert Ier, l’Orchestre Philarmonique de Monte-Carlo (OPMC) a joué deux œuvres composées par deux amis du Prince Explorateur.

Que serait un été à Monaco, sans concert dans la Cour d’Honneur du Palais Princier ? Pour le tout premier de la saison estivale, le Prince Albert II a fait l’honneur de sa présence. Initiés par son père, le Prince Rainier III, en 1959, les concerts sont depuis devenus une tradition qui se répète d’année en année pour le plus grand plaisir des mélomanes.

© Eric Mathon / Palais princier

Kazuki Yamada, chef d’orchestre et directeur artistique et musical de l’OPMC dirigeait l’orchestre pour cette soirée d’inauguration. 2022 étant l’année du centenaire de la disparition du Prince Albert Ier, ce concert était l’occasion de lui rendre hommage en musique. Ainsi, entre autres, deux œuvres spécialement créées pour l’inauguration du Musée océanographique ont été jouées : L’Ouverture de fête, de Camille Saint-Saëns et La Nef Triomphale, de Jules Massenet. Les deux compositeurs étaient également des amis du Prince Savant.

Si l’envie vous prend de vouloir participer à ces concerts dans un écrin unique, il reste encore des places pour les trois prochains évènements, le 31 juillet, le 4 et le 7 août. Comptez un minimum de 22€, en catégorie 5, et 110€ pour la première catégorie.

Plus d’informations et réservation des places : OPMC