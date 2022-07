Laurent Stéfanini, ambassadeur de France à Monaco, a organisé un déjeuner sur les terrasses du soleil du casino de Monte-Carlo.

Une « garden party », où étaient notamment présents Yvette Lambin-Berti, secrétaire d’État représentant le Prince, et le Ministre d’État Pierre Dartout, accompagnés par de nombreuses personnalités.

« Je veux, ici, plus particulièrement rendre hommage aux Françaises et Français de Monaco qui s’impliquent au quotidien au service des autres, notamment dans le cadre associatif » a déclaré Laurent Stéfanini. Dans son discours, l’ambassadeur de France à Monaco a commencé par remercier les Carabiniers du Prince et les Sapeurs-Pompiers de Monaco. Il a notamment souhaité « que l’on ait tous une pensée pour le Sergent Thierry Pérard, mort au feu le 19 juin dernier ».

L’occasion de rappeler le soutien de la France envers l’Ukraine mais aussi d’évoquer les difficultés économiques qui en découlent, liées au covid-19 également. « Je suis confiant car nous avons les ressources, les capacités d’adaptation et le sens du travail en commun nécessaires pour y répondre » a assuré Laurent Stéfanini.

Au micro de Monaco Info, l’ambassadeur a rappelé que « les intérêts français sont très souvent imbriqués aux intérêts monégasques ».