Mardi 21 juin, Lorenzo Ravano, nouvel ambassadeur remettait ses Lettres de créance au Président allemand, Frank-Walter Steinmeier.

A la suite de la cérémonie de présentation des Lettres de créance, Lorenzo Ravano et Frank-Walter Steinmeier se sont entretenus en privé. Pendant l’entretien, le nouvel ambassadeur de Monaco a rappelé la condamnation par le Prince Albert II de l’agression militaire en Ukraine, son appel à un cessez-le-feu et au respect du droit international et de l’intégrité territoriale des États. Il a également réaffirmé l’application systématique des sanctions internationales à l’encontre de la Russie et le soutien humanitaire de la part de la Croix Rouge monégasque et de la société civile de la Principauté, tant par l’envoi de matériel de secours que par l’accueil de plusieurs familles ukrainiennes à Monaco.

Le Président Allemand a, pour sa part, salué l’engagement du Souverain en faveur de la protection de l’environnement et de la préservation des océans.

Lorenzo Ravano et Frank-Walter Steinmeier souhaitent, tous deux, renforcer les relations et la coopération entre les deux pays dans les domaines diplomatique, économique et culturel. Dans cette optique, l’ambassadeur a informé le Président qu’en 2023, se tiendra le 50ème anniversaire de la création du Club Allemand International de Monaco.