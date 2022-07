La Fondation Princesse Charlène de Monaco s’est rendue à Carnon-Plage en Occitanie.

Après Calvi, la Fondation s’est rendue en Occitanie, à Carnon, pour une journée de sensibilisation à la noyade. Un sujet important pour la Princesse Charlène qui avait personnellement participé, il y a quelques jours, au Water Safety Day à Monaco.

En collaboration avec l’association Ocean Protection, Enfance Alésienne au Grand Air et AM Sport, 35 enfants âgés de 6 à 12 ans se sont réunis à la maison familiale de Carnon Plage, mercredi 29 juin.

Les ateliers d’initiation au sauvetage en mer et aux premiers secours se sont déroulés le matin. L’après-midi, lui, était plus calme et consacré à la sensibilisation environnementale et à l’amusement.

© AM Sport

À l’issue de la journée, les enfants participants ont eu le plaisir de recevoir leur attestation de participation sous les applaudissements. Une journée bien remplie qui s’est terminée dans la joie et les sourires des enfants, satisfaits et fiers d’avoir assisté à cette belle initiative.