La Princesse a assisté à cet événement organisé par sa Fondation ce jeudi 30 juin.

Cela faisait deux ans que l’événement était suspendu. Ce jeudi 30 juin, le Water Safety Day a fait son grand retour sur la plage du Larvotto. Un moment unique, organisé par la Fondation Princesse Charlène et l’Académie Monégasque de la Mer, pour sensibiliser les élèves de la Principauté au sauvetage sportif, à la sécurité aquatique et au secourisme.

40 enfants des classes de sixième du collège Charles III et de l’Institution François D’Assise-Nicolas Barré ont ainsi participé à plusieurs ateliers, sous l’œil de la Princesse Charlène, présente pour l’occasion.

Pierre Frolla, Ambassadeur de la Fondation et quadruple recordman du monde d’apnée et son équipe de l’Académie Monégasque de la Mer, avec le soutien des formateurs-secouristes de la Croix-Rouge monégasque, ont initié les jeunes au sauvetage filin côtier, au sauvetage en bouées tubes, aux planches de sauvetage, aux bâtons musicaux et à la ressuscitation cardio-pulmonaire.

© Direction de la Communication / Stéphane Danna

Les enfants ont également eu l’occasion de rencontrer une quinzaine de champions et médaillés olympiques, qui ont participé en fin de journée au « Challenge des Célébrités Engagées », avec au programme, de la natation, un relai course sur le sable et un relai rescue paddle.