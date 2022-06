Le Couple Princier a assisté à la cérémonie d’ouverture de la 61e édition du Festival.

C’était l’un des temps forts de la soirée ! Alors que le public et les stars venaient de prendre place au sein du Grimaldi Forum pour assister à la cérémonie d’ouverture du 61e Festival de Télévision de Monte-Carlo, le 17 juin dernier, le Couple Princier est arrivé sur le tapis bleu. Un moment unique pour les fans venus en nombre, et qui ont pu prendre quelques photos du Prince Albert II et de la Princesse Charlène.

© Eric Mathon / Palais Princier

Elégamment vêtue d’une longue robe verte, la Princesse Charlène reprend ainsi peu à peu les apparitions publiques, pour le plus grand bonheur des Monégasques ! Le Princesse a également remis la Nymphe d’Or du meilleur espoir international au jeune acteur français Théo Christine, qui incarne Joey Starr dans le film Suprêmes.

© Eric Mathon / Palais Princier

La cérémonie s’est achevée par la diffusion en avant-première mondiale de la toute nouvelle série Last Light, en présence du casting.