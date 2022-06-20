Княжеская чета почтила своим присутствием торжественную церемонию открытия 61-го Фестиваля.

Это был один из самых ярких моментов вечера! Когда публика и звезды уже заняли свои места в Гримальди Форуме, чтобы принять участие в церемонии открытия 61-го Телевизионного фестиваля Монте-Карло 17 июня, на синей ковровой дорожке появились Князь и Княгиня Монако. Многочисленные поклонники, собравшиеся за ограждением, не могли поверить своим глазам и делали одну фотографию правящей четы за другой.

© Эрик Матон / Княжеский дворец

К нескрываемой радости монегасков, Княгиня Шарлен постепенно возобновляет свои появления на публике. Княгиня, на этот раз остановившая свой выбор на элегантном платье зелёного цвета, вручила «Золотую Нимфа самому многообещающему актёру» молодому французу Тео Кристину, сыгравшему роль Джои Старра в фильме «Supreme: Бунтарский рэп» (Suprêmes).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Праздник Тела и Крови Христовых прошел в Монако в присутствии Княжеской семьи

© Эрик Матон / Княжеский дворец

Церемония завершилась мировой премьерой нового мини-сериала Last Light в присутствии актерского состава.